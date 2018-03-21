ТРЦ «Галерея» хотят продать за миллиард долларов
Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) VII планирует продать петербургскую «Галерею», сообщают «Ведомости». Компания рассчитывает выручить миллиард долларов.
Источники издания считают, что продажа может быть связана с завершением срока работы компании. Если покупатель не найдется, то срок работы компании продлят.
«Галерею» открыли в центре города в 2010 году, вложив в строительство 500 миллионов долларов. Это один из крупнейших торговых комплексов города - его общая площадь 192 тысяч кв. метров.
В 2012 году «Галерея» принадлежала компании ООО «Строительная компания „Бриз“». Ее продали MSERF VII за рекордные 1,1 млрд долларов. Эта сделка стала крупнейшей на рынке коммерческой недвижимости в России.
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