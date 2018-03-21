Видео: тюлень Крошик нежится в лучах мартовского солнца

Центр спасения тюленей опубликовал новое видео, на котором тюлененок Крошик нежится в лучах мартовского солнца, показывает язык сотрудникам и даже роняет слезу. Тотемное животное Петербурга все еще находится в крытом бассейне, куда его перевели с улицы из-за сильных февральских морозов. Чтобы не оказаться на улице, нерпенок начал линять раньше положенного срока. Возможно, что в апреле он все-таки сможет вернуться в уличный бассейн: главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что в апреле нас ждет по-настоящему теплая и сухая погода.

Ранее сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» вывезли с российского военного острова Гогланд, что в 40 км от Финляндии и 180 км от Петербурга, отбившегося от матери 10-дневного детёныша тюленя. Он также начал линять и у него прорезались зубы.