Фоторепортаж: петербуржцы выстроились в огромную очередь на бесплатный вход в Русский музей

Петербуржцы выстроились в огромную очередь у входа в Русский музей, который 19 марта празднует 120-летие. В честь праздника вход в корпус Бенуа, Михайловский дворец, Михайловский замок, Мраморный и Строгановский с 10.00 до 18.00 будет бесплатным. Билет можно получить в кассе. Михайловский дворец и корпус Бенуа будут открыты до 20.00.

Русский музей также получил в дар от дочери художника Николая Суетина 160 графических работ Казимира Малевича и планирует провести выставку известного русского супрематиста.

Фото: @stimulflava