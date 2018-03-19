Михаил Пиотровский и Сергей Капков встретятся на мартовских «Диалогах»

31 марта очередные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» пройдут в Высшей школе экономики (наб. канала Грибоедова, 123). В 15:00 ожидается встреча главы издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой с доктором исторических наук и деканом факультета истории Европейского университета Михаилом Кромом. Тема встречи - «Рождение государства».

В 16:00 о психоневрологических интернатах в России поговорят журналист и спецкорр ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова и журналистка, активистка в сфере защиты прав людей с ментальной инвалидностью, попечительница фонда «Жизненный путь» Вера Шенгелия.

Завершат «Диалоги» в 17:00 директор Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский и заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков. Они обсудят децентрализацию культуры.

Вход свободный.