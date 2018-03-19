Объявлен лонг-лист премии Сергея Курехина

Объявлен лонг-лист премии им. Сергея Курехина за 2017 год. В список номинантов, среди которых редактор светской хроники «Собака.ru» Александра Карпова, вошло 74 проекта из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Челябинска, Перми, Самары и других городов России.

Самыми популярными стали номинации «Лучшее произведение визуального искусства» и «Лучший кураторский проект». В каждой из них представлено по 13 проектов. В лонг-лист вошли работы, которые представляют новаторский подход в выражении замысла художника, отражают вектор развития, будущие направления и тенденции современного искусства.

Работы номинантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из куратора и сотрудника Отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной, художника Анатолия Белкина, музыкального критика Александра Кана и других. Церемония вручения наград состоится 17 апреля в БДТ им. Г.А. Товстоногова в 19:00.

На церемонии состоится премьера балетной постановки Максима Севагина «Воробьиное озеро», созданной на музыку Сергея Курёхина с костюмами Андрея Бартенева. Режиссер Премии — Фёдор Курёхин. Победитель в номинации Гран-При получает 200 000 рублей. Победители в номинациях «Лучший кураторский проект», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа-объект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современной культуре» получают 100 000 рублей. В апреле 2018 года проекты, вошедшие в лонг-лист Премии, можно будет увидеть на выставке номинантов в ЦСИ им. Сергея Курёхина (Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, 4 этаж). Выставка начнет работу с 17 апреля.