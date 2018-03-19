Объявлен лонг-лист премии Сергея Курехина
Объявлен лонг-лист премии им. Сергея Курехина за 2017 год. В список номинантов, среди которых редактор светской хроники «Собака.ru» Александра Карпова, вошло 74 проекта из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Красноярска, Челябинска, Перми, Самары и других городов России.
Самыми популярными стали номинации «Лучшее произведение визуального искусства» и «Лучший кураторский проект». В каждой из них представлено по 13 проектов. В лонг-лист вошли работы, которые представляют новаторский подход в выражении замысла художника, отражают вектор развития, будущие направления и тенденции современного искусства.
Работы номинантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из куратора и сотрудника Отдела новейших течений Русского музея Олеси Туркиной, художника Анатолия Белкина, музыкального критика Александра Кана и других. Церемония вручения наград состоится 17 апреля в БДТ им. Г.А. Товстоногова в 19:00.
На церемонии состоится премьера балетной постановки Максима Севагина «Воробьиное озеро», созданной на музыку Сергея Курёхина с костюмами Андрея Бартенева. Режиссер Премии — Фёдор Курёхин. Победитель в номинации Гран-При получает 200 000 рублей. Победители в номинациях «Лучший кураторский проект», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа-объект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современной культуре» получают 100 000 рублей. В апреле 2018 года проекты, вошедшие в лонг-лист Премии, можно будет увидеть на выставке номинантов в ЦСИ им. Сергея Курёхина (Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, 4 этаж). Выставка начнет работу с 17 апреля.
Номинации
Гран-при "Поп-Механика"
(перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей)
Петр Айду. "Покинутый дом: кунсткамера московских роялей". Музей Москвы
Семен Александровский. "Задержанный"
Александр Артемов, театр ТРУ. "Последний ветер дикого Запада"
Владимир Волков, Марина Колдобская, Павел Семченко. "Поединок"
Глеб Ершов. "Зангези"
Инженерный театр АХЕ. "Демократия"
Ольга Комлева, Андрей Смирнов. "Огни Урала"
Сергей Землянский, театр Красный факел. "Дом Бернарды Альбы"
Анастасия Куклина, Евгений Маленчев, Кирилл Широков, Дарья Гусакова. "Вещи"
Олег Еремин, Новый Императорский театр. "Троянки"
«Лучшее произведение визуального искусства» (инсталляция, объект, живопись, скульптура)
Стас Багс. "Кошкин дом"
Анастасия Богомолова. "Под куполом"
Елена Губанова, Иван Говорков. "Очередь"
Алиса Керн. "Опыты охлаждения голоса"
Сергей Кищенко. "Журнал наблюдений 2014-2017"
Марина Колдобская. "Простые вещи"
Семен Мотолянец. "Очень искусственный выбор"
Клаудио Пармиджани, "Без названия, 2017"
Денис Патракеев. "Мира Течение"
Виталий Пушницкий. "Трибьют"
Игорь Самолет. "Пьяные признания"
Нестор Энгельке. "Квартира профессора Вудмана"
Ильмира Болотян. "Свидание в музее"
«Лучший медиа-объект» (видеоарт, кино, анимация)
Дмитрий Венков. "Гимны Московии"
Евгений Гранильщиков. "Последняя песня вечера"
Михаил Железников. "Камешки"
Максим Месяц. "Объект культурного наследия №5438"
Андрей Пунин. "Гравитация"
Егор Рогалев. "Гинуннгагап"
Елена Скрипкина. "Квартет на конец времени"
Ростан Тавасиев. "Капля Креацина"
Алена Терешко. "В мастерской И. Е. Репина"
Юрий Толстогузов. Иньков Александр. Leuchtkraft
«Искусство в общественном пространстве» (проекты public art, land art, граффити)
Петр Виноградов. "Банки данных"
Александр Дашевский. "Передвижная мемориальная скульптура-музей
архитектора А.В. Жука"
Александр Закиров. "Кипиш-град"
Сергей Корсаков, Олеся Кандалинцева. "Официальный Оркестр Картонии"
Курил Что. "Эрмитаж наш"
Лучникова Светлана. "Общий двор"
Всеволод Лисовский, Театр doc. "Неявные воздействия"
Андреа Станислав, Дин Лозов. Reflect – St. Petersburg
«Лучший кураторский проект»
Андрей Бартенев. HAHAHAMOSCOW МОСКВАХАХАХА
Людмила Белова. "Тихие голоса"
Екатерина Гусева, "Арсений Жиляев. Северный путь"
Андрей Зайцев. "Праздник к нам приходит"
Сергей Ковальский, Анастасия Пацей, Борис Констриктор. "ТРАНСФУРИЗМ"
Неля Коржова, Роман Коржов, Константин Зацепин. "Волга. Ноль"
Владимир Логутов. "Оргия вещей"
Виктор Мизиано, Дарья Пыркина. «УДЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» СЕССИЯ III. «ВРЕМЯ И СМЫСЛЫ. Травма, память, забвение, знание»
Объединение Паразит. "Выхожу один я на хай-вей"
Катя Бочавар. Наиля Аллахвердиева. "ЗЗЗ. Запахи.Звуки.Заводы"
Дмитрий Пиликин. Waterfront
Анастасия Скворцова, Анастасия Шавлохова. "Проспект Непокоренных"
Светлана Усольцева. "Работа никогда не завершается"
«Лучший текст о современном искусстве» (как опубликованный, так и не опубликованный; премия для журналистов, критиков и искусствоведов).
Иосиф Бакштейн. "Статьи и диалоги"
Critical Mass: Moscow Art Magazine 1993–2017
А.С. Курляндцева, Ю.В. Воротынцева. "Оттепель"
Ильин Константин. "Электронная и электроакустическая музыка Европы. Девяностые. История. Эстетика. Психология"
Карпова Александра. Ян Фабр. "Рыцарь отчаяния / Воин красоты"
Стас Шурипа. "Труды ИПСИ. Том III"
«Фестивали в области современного искусства»
11-й ежегодный КИБЕРФЕСТ
Государственный Русский музей. X Международный фестиваль "Императорские сады России" «АВАНГАРДЕНС».
Архстояние. Как жить?
Команда Лаборатории новых медиа. Фестиваль медиаискусства MEDIA IN
Тебиева Галина, Катя Бочавар. «ВЛАДЕЙ КАВКАЗОМ!»
Беляева Екатерина. ПУСК
Мария Бирюкова и Карина Симаковю. Селектор
Алексей Борисенок, Фрида Сандстрем. «Усталость Материала», арт программа фестиваля Norberg
Мальцахер Флориан. Точка доступа. «Чувство возможности».
Посвящение 100-летию революции
Культурный транзит. Фестиваль "Не темно"
Палажченко Николай. Цикл выставок "Прощание с вечной молодостью"
Юлия Бычкова, Антон Кочуркин. Арт-овраг
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