В театре имени Ленсовета зрители во время спектакля вывесили плакаты в поддержку Юрия Бутусова

В театре имени Ленсовета 17 марта прошел спектакль «Макбет. Кино», режиссером является Юрий Бутусов, которого недавно уволили с поста художественного руководителя театра. После окончания постановки зрители вывесили плакаты в поддержку бывшего худрука, на которых было написано: «Мы все дети Бутусова», «ЮБ не дурак» и «Кипи, котел, кипи!». Весь зал аплодировал стоя.

«Макбет. Кино» первая постановка Бутусова, где он выступает в качестве главного режиссера Театра имени Ленсовета. Спектакль длится пять часов.

Ранее актеры театра им. Ленсовета поддержали Юрия Бутусова и выступили против его увольнения. 7 марта Юрий Бутусов заявил о своем увольнении из театра имени Ленсовета и опубликовал личное письмо, в котором говорит о причинах ухода.