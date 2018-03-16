Доходному дому Станового вернули утраченные скульптуры сов

Доходный дом в стиле модерн с элементами неорусского стиля был построен по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1908–1909 годах по За последние несколько лет почти все совы, которые сидели по каждой каждой из больших резных деревянных дверей, исчезли. Дом, помимо этого, растерял разноцветные стекла и часть декора.

Фото: citywalls