Доходному дому Станового вернули утраченные скульптуры сов
На двери доходного дома Станового на Мытнинской улице, 5 вернули утраченные скульптуры деревянных сов. Об этом рассказали в паблике «Длительная борьба активистов Центрального района за возвращение величия доходного дома на Мытнинской 5/2 завершена», - написали в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».
Доходный дом в стиле модерн с элементами неорусского стиля был построен по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского в 1908–1909 годах по За последние несколько лет почти все совы, которые сидели по каждой каждой из больших резных деревянных дверей, исчезли. Дом, помимо этого, растерял разноцветные стекла и часть декора.
Фото: citywalls
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