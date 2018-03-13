Лев Лурье: «Петербург отличается от Москвы, как Шнуров от Газманова»

Кто вынашивал идею переноса столицы до большевиков

Идея перенести столицу в Москву была широко распространена еще с петровского времени. Об этом мечтал в XVIII веке один из основателей славянофильства князь Михаил Щербатов, эта же идея была у декабристов, у Федора Михайловича Достоевского. К ней был близок Александр III, да и Николай II. Логика понятна: Петербург – город, целиком заимствованный у гнилого Запада: «языческие храмы на чухонских болотах». Европейское влияние пользы России, мол, не несет, жить надо, как заповедовал царь Алексей Михайлович. Александр III так и вовсе показал свое отношение к Петербургу наглядно, построив Спас на Крови – плевок в сторону Растрелли и Росси.

Причины переезда правительства

В 1918 году решение о переезде объяснялось радикализмом Петербурга. Именно это качество помогло здесь свергнуть самодержавие, а потом провести Октябрьскую революцию. Но затем наш скулеж, бубнеж и недовольство, вкупе с рахитом и гайморитом, привели к тому, что приведшие большевиков к власти элементы в начале 1918 года стали чрезвычайно для них опасны. В первую очередь речь о петроградских рабочих и балтийских матросах. В полусельской Москве таких радикальных элементов было гораздо меньше.