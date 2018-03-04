Петербургский фотограф показал, как сейчас выглядит квартира Иосифа Бродского

Автор фотопроекта «Старый фонд», петербуржец Максим Косьмин показал снимки из квартиры в доходном доме Мурузи на Литейном проспекте, 24, где с 1955 по 1972 год жил поэт Иосиф Бродский. Здесь же проживали его родители, а сейчас, по словам Косьмина, живет бывшая соседка Бродского.

Косьмин также сравнил снимки с архивными фотографиями и описаниями самого Бродского из эссе «Полторы комнаты».

Публикация от Maxim (@maax_sf)

Публикация от Maxim (@maax_sf)

Публикация от Maxim (@maax_sf)

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