Здание бывшего Левашовского хлебзавода превратят в арт-пространство с лекториями и музеем блокады

Здание бышего Левашовского хлебзавода реконструируют и переделают под новый культурно-досуговый центр, а также построить рядом жилой комплекс, сообщает «Коммерсант». Холдинг RBI собирается вложить в строительство 3,5 млрд рублей.

В пространстве появятся актовый зал, лектории, выставочные пространства, помещения для мастер-классов, кафе-пекарни и книжный магазин. Бывшую котельную отдадут под мемориально-музейную часть, посвященную блокаде.

Кроме того, на территории завода спроектируют общедоступные прогулочные зоны. По словам куратора проекта Марка Калинина, в культурном центре будут проводить лекции по истории архитектуры.

Рядом со зданием завода собираются возвести жилой комплекс премиум- и бизнес-класса площадью 20 тыс. кв. м. Проект уже получил разрешение на строительство. Завершить строительные работы на обоих объектах RBI собираются к 2022 году.