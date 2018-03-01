Кот Филимон из Выборгского замка получил второе царское пальто с мехом

Неофициальный символ Выборгского замка, кот Филимон, получил второе пальто. В связи с сильными морозами организаторы решили продлить конкурс «Пальто для кота Филимона» до 1 апреля. Первые победители конкурса сваляли для пушистого жителя средневекового замка пальто из шерсти.

Второй предмет зимнего гардероба коту привезла лично петербурженка Полина Кимеклис. Это поистине царское одеяние с меховым воротником сделано из тисненного бархата в бордовых тонах и утеплено синтепоном.

Теперь представители Выборгского замка ищут третье пальто «на каждый день». Его можно принести в Выборгский замок лично или присылать по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Замковый остров, дом 1, Коту Филимону.