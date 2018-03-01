Конец февраля в Петербурге стал самым холодным за последние 60 лет
В последней декаде февраля средняя температура воздуха составила -14 градусов. Таким холодным конец месяца последний раз был в 1955 году, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
1 марта Гидрометцентр снял с Петербурга оранжевый уровень опасности. Ранее синоптики сообщали, что к концу недели потеплеет до -7 градусов, а на пресс-конференции Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Колесов рассказал, что снегопады в городе продолжатся до середины марта. Из-за сильных морозов сотрудникам "Фонда балтийской нерпы" даже пришлось перевести тюленя Крошика с уличного бассейна в теплый карантинный бокс, а очевидцы заметили в одном из дворов Петербурга сосулю высотой в три этажа.
Фото: @__erratic__
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