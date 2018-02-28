Собчак облила Жириновского водой во время теледебатов
Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале «Россия 1», передает РИА. Эфир от 28 февраля был посвящен обороноспособности страны и армии. В нем принимали участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Стычка произошла во время выступления Бабурина, которого начал перебивать Жириновский. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой».
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. „Дом-2“ — это там разврат. Пусть заткнется», — сказал Жириновский. «Участники „Дома-2“ ведут себя приличнее, чем вы», — ответила Собчак. Жириновский продолжил ее обзывать, после чего она вылила на политика стакан воды: «Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами». После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.
В свою очередь пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова рассказала РБК, что предвыборный штаб решает, куда обратиться с жалобой на инцидент, а ведущий дебатов Владимир Соловьев заявил, что не может комментировать произошедшее.
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