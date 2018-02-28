Собчак облила Жириновского водой во время теледебатов

Кандидат в президенты Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале «Россия 1», передает РИА. Эфир от 28 февраля был посвящен обороноспособности страны и армии. В нем принимали участие Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Стычка произошла во время выступления Бабурина, которого начал перебивать Жириновский. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой».

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