Уикенд в Петербурге с 1 по 4 марта
«Довлатов» в четырехдневном прокате, Констатин Хабенский на гастролях с «Контрабасом» и премьера балета «Солярис» Юрия Смекалова – мы знаем, как отлично провести первые весенние выходные в городе.
с 26 февраля
Фильм «Черная пантера» / Black Panther
Первый кинокомикс Вселенной Marvel про чернокожего супергероя в прокат вышел в нестандартный день – понедельник, 26 февраля. Картина с легко считываемым политическим подтекстом рассказывает о молодом принце Ваканды (территория дикой Африки) Т`Чалле, который узнает, что ему предстоит бороться за права угнетенных, надев маску Черной Пантеры.
Первый кинокомикс Вселенной Marvel про чернокожего супергероя в прокат вышел в нестандартный день – понедельник, 26 февраля. Картина с легко считываемым политическим подтекстом рассказывает о молодом принце Ваканды (территория дикой Африки) Т`Чалле, который узнает, что ему предстоит бороться за права угнетенных, надев маску Черной Пантеры.
28-16 февраля-апреля
Мраморный дворец
Выставка «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт»
В экспозицию Русского музея вошли сотни гравюр, фарфоровых фигурок и хрустальных салатниц, наглядно показывающие, как во времена оттепели искусство (по заветам авангарда) не просто пришло в массы, но и буквально в каждый дом.
В экспозицию Русского музея вошли сотни гравюр, фарфоровых фигурок и хрустальных салатниц, наглядно показывающие, как во времена оттепели искусство (по заветам авангарда) не просто пришло в массы, но и буквально в каждый дом.
28-8 февраля-апреля
Новый музей
Выставка Виталия Пушницкого
Философ и живописец Виталий Пушницкий отмечает 50-летие персональной выставкой «Tribute. Painting» в Новом музее, в которой признается в любви и рассыпается в благодарностях «старым мастерам». Это снова ироническая перекличка и серьезный диалог с Диего Веласкесом, Уильямом Тернером, Рене Магриттом. Целый этаж музея займут несколько крупноформатных работ, среди которых — самая большая по масштабу из когда-либо написанных картин художника — девятиметровая громада «Лес».
Философ и живописец Виталий Пушницкий отмечает 50-летие персональной выставкой «Tribute. Painting» в Новом музее, в которой признается в любви и рассыпается в благодарностях «старым мастерам». Это снова ироническая перекличка и серьезный диалог с Диего Веласкесом, Уильямом Тернером, Рене Магриттом. Целый этаж музея займут несколько крупноформатных работ, среди которых — самая большая по масштабу из когда-либо написанных картин художника — девятиметровая громада «Лес».
с 1 марта
Фильм «За гранью реальности»
«11 друзей Оушена» встречают «Битву экстрасенсов», а испанец Антонио Бандерес – серба Милоша Биковича. В фэнтези-боевике Александра Богуславского (автора сериала «Выжить после» и целой линейки янг-эдалт картин, которые выйдут в ближайшее время) аферист Майкл (Бикович) собирается ограбить казино с помощью людей, обладающих паранормальными способностями. Персонажей команды мечты играют Любовь Аксенова, Аристарх Венес и Юрий Чурсин.
«11 друзей Оушена» встречают «Битву экстрасенсов», а испанец Антонио Бандерес – серба Милоша Биковича. В фэнтези-боевике Александра Богуславского (автора сериала «Выжить после» и целой линейки янг-эдалт картин, которые выйдут в ближайшее время) аферист Майкл (Бикович) собирается ограбить казино с помощью людей, обладающих паранормальными способностями. Персонажей команды мечты играют Любовь Аксенова, Аристарх Венес и Юрий Чурсин.
с 1 марта
Фильм «Довлатов»
Картина Алексея Германа-младшего, в которой его жена, художник-постановщик Елена Окопная, скрупулезно воссоздала быт 1970-х (за что получила «Серебренного медведя» на Берлинале!). Фильм о четырех днях из жизни не слишком востребованного в СССР писателя Сергея Довлатова, времени застоя и больших ожиданий выходит в экстремально короткий прокат: с 1 по 4 марта. Торопитесь за билетами – кажется, ожидаются полные кинозалы.
Картина Алексея Германа-младшего, в которой его жена, художник-постановщик Елена Окопная, скрупулезно воссоздала быт 1970-х (за что получила «Серебренного медведя» на Берлинале!). Фильм о четырех днях из жизни не слишком востребованного в СССР писателя Сергея Довлатова, времени застоя и больших ожиданий выходит в экстремально короткий прокат: с 1 по 4 марта. Торопитесь за билетами – кажется, ожидаются полные кинозалы.
с 1 марта
Фильм «Погружение» / Submergence
Экранизация одноименного бестселлера Дж. М. Ледгарда Вимом Вендерсом с Алисией Викандер и Джеймсом МакЭвоем. Офицер разведки и ученая-океанолог случайно сталкиваются в пятизвездочном отеле на французском побережье Атлантики, влюбляются и расстаются, чтобы вспоминать проведенное вместе время: она – в батискафе на глубине океана, он – в плену у боевиков.
Экранизация одноименного бестселлера Дж. М. Ледгарда Вимом Вендерсом с Алисией Викандер и Джеймсом МакЭвоем. Офицер разведки и ученая-океанолог случайно сталкиваются в пятизвездочном отеле на французском побережье Атлантики, влюбляются и расстаются, чтобы вспоминать проведенное вместе время: она – в батискафе на глубине океана, он – в плену у боевиков.
с 1 марта
«Купи меня»
Авторы сериала «Измены» – сценарист Дарья Грацевич и режиссер Вадим Перельман – сняли драму о, казалось бы, оставшейся в тучных нулевых проблематике: тяжелой доле девушек-содержанок. Но усилиями Насти Рыбки тема о попытках трех подруг (Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Анна Адамович) быть счастливыми в объятиях олигархов снова в тренде.
Авторы сериала «Измены» – сценарист Дарья Грацевич и режиссер Вадим Перельман – сняли драму о, казалось бы, оставшейся в тучных нулевых проблематике: тяжелой доле девушек-содержанок. Но усилиями Насти Рыбки тема о попытках трех подруг (Юлия Хлынина, Светлана Устинова и Анна Адамович) быть счастливыми в объятиях олигархов снова в тренде.
с 1 марта
«Дрис ван Нотен» / Dries
В документальном фильме Райнера Холзмера бельгийский дизайнер-тихоня рассказывает о своих фэшн-пристрастиях, замыслах всех шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях.
В документальном фильме Райнера Холзмера бельгийский дизайнер-тихоня рассказывает о своих фэшн-пристрастиях, замыслах всех шоу и не самых удачных, на его взгляд, коллекциях.
2-15 марта-апреля
KGallery
Выставка Роберта Фалька
В KGallery покажут живопись и графику Роберта Фалька – творца раннесоветской еврейской культуры – из частных коллекций и собрания галереи. Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины будут экспонироваться впервые.
В KGallery покажут живопись и графику Роберта Фалька – творца раннесоветской еврейской культуры – из частных коллекций и собрания галереи. Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины будут экспонироваться впервые.
2 марта
19:00
БКЗ «Октябрьский»
Концерт Мишеля Леграна и Concord Orchestra
В пятницу, 2 марта, автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» исполнит свои хиты вместе с Concord Orchestra. Со сцены БКЗ «Октябрьский» прозвучат самые известные произведения француза. Он предстанет во всех своих амплуа, среди которых – исполнительское и дирижерское.
В пятницу, 2 марта, автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» исполнит свои хиты вместе с Concord Orchestra. Со сцены БКЗ «Октябрьский» прозвучат самые известные произведения француза. Он предстанет во всех своих амплуа, среди которых – исполнительское и дирижерское.
2, 4 марта
19:00
Александринский театр
Спектакль «Контрабас»
В пятницу и воскресенье МХТ им. Чехова покажет на сцене Александринского театра свою версию «Контрабаса» Патрика Зюскинда. Константин Хабенский с молодым режиссером Глебом Черепановым сделали из камерной пьесы о спивающемся музыканте не моноспектакль, тяготеющий к концертному выступлению, а полноценную постановку, но с одним актером.
В пятницу и воскресенье МХТ им. Чехова покажет на сцене Александринского театра свою версию «Контрабаса» Патрика Зюскинда. Константин Хабенский с молодым режиссером Глебом Черепановым сделали из камерной пьесы о спивающемся музыканте не моноспектакль, тяготеющий к концертному выступлению, а полноценную постановку, но с одним актером.
2 марта
20:00
«Космонавт»
Концерт Mnogoznaal
В пятницу в рамках тура Zarni рэпер Mnogoznaal представит в Петербурге новый альбом «Гостининца “Космос”». Вышедшая 19 февраля пластинка — полчаса воспоминаний автора о жизни в родном городе Печора: в холоде и с бессонницей. Уроженец республики Коми Максим Лазин (ака Mnogoznaal) – один из самых интригующих участников объединения Dead Dynasty, основанного Pharaoh. артиста, его жизненному и творческому пути, а также механике создания песен. «На меня очень сильно повлияла
В пятницу в рамках тура Zarni рэпер Mnogoznaal представит в Петербурге новый альбом «Гостининца “Космос”». Вышедшая 19 февраля пластинка — полчаса воспоминаний автора о жизни в родном городе Печора: в холоде и с бессонницей. Уроженец республики Коми Максим Лазин (ака Mnogoznaal) – один из самых интригующих участников объединения Dead Dynasty, основанного Pharaoh. артиста, его жизненному и творческому пути, а также механике создания песен. «На меня очень сильно повлияла
2 марта
23:55
«Stackenschneider»
Вечеринка «Deep Soul Penetration x Tochka Sborki»
В пятницу в «Stackenschneider» на вечеринке из серии «Deep Soul Penetration» впервые будет полноценный шоукейс от дружественной промо-группы «Tochka Sborki». Помимо диджеев «Сборки», лайвы сыграют Oira и дебютант Operator Uno.
В пятницу в «Stackenschneider» на вечеринке из серии «Deep Soul Penetration» впервые будет полноценный шоукейс от дружественной промо-группы «Tochka Sborki». Помимо диджеев «Сборки», лайвы сыграют Oira и дебютант Operator Uno.
2 марта
«Кузня»
Вечеринка «Itallika»
В пятницу на танцполе «Кузни» всю ночь будет звучать синти-поп и итало-диско 1980-х. За вертушками дуэт «Itallika» (aka Fedorov и Litvinov), а также владелец онлайн-радио AMDJS Федор AllRight.
В пятницу на танцполе «Кузни» всю ночь будет звучать синти-поп и итало-диско 1980-х. За вертушками дуэт «Itallika» (aka Fedorov и Litvinov), а также владелец онлайн-радио AMDJS Федор AllRight.
3-5 марта
19:00
«Приют комедианта»
Спектакль «Солярис»
С 3 по 5 марта в театре «Приют комедианта» – балетный спектакль «Солярис», автором идеи и хореографом которого стал премьер Мариинского театра, обладатель «Золотой маски» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Смекалов. В референсах постановки – роман Станислава Лема, хотя прямой связи с текстом книги в ней нет.
С 3 по 5 марта в театре «Приют комедианта» – балетный спектакль «Солярис», автором идеи и хореографом которого стал премьер Мариинского театра, обладатель «Золотой маски» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Смекалов. В референсах постановки – роман Станислава Лема, хотя прямой связи с текстом книги в ней нет.
3-4 марта
«КПД»
Открытие клуба «КПД»
В субботу на территории пространства «Порт Севкабель» (на месте бывшей котельной) откроется новый двухэтажный клуб «КПД». Его запустит команда Tekstil Music, у которой за плечами – открытие техно-клуба DOT. В программе – вечерний концерт авангардных петербургских групп Electroforez и Shortparis (с 18:00 до 23:00). С 23:59 стартует сама вечеринка, хедлайнером которой станет американец M.E.S.H, резидент берлинского Berghain. В воскресенье в «КПД» пройдет еще один концерт в виде перфомансов вокалисток групп Lisokot и Giallo.
В субботу на территории пространства «Порт Севкабель» (на месте бывшей котельной) откроется новый двухэтажный клуб «КПД». Его запустит команда Tekstil Music, у которой за плечами – открытие техно-клуба DOT. В программе – вечерний концерт авангардных петербургских групп Electroforez и Shortparis (с 18:00 до 23:00). С 23:59 стартует сама вечеринка, хедлайнером которой станет американец M.E.S.H, резидент берлинского Berghain. В воскресенье в «КПД» пройдет еще один концерт в виде перфомансов вокалисток групп Lisokot и Giallo.
3-4 марта
«Ткачи»
Интеллигентная барахолка
В выходные в «Ткачах» пройдет маркет с берлинскими блошиными рынками в референсах – «Интеллигентная барахолка». На прилавках можно будет найти шаманские серьги, броши-бабочки, винтажные шкатулки и букеты с жемчугом, воздушные кольца с едва заметными камнями и массивные украшения из дерева, кожи, стекла. Кондитеры привезут зеленый и фиолетовый японский шоколад, соленую карамель, конфеты с ягодами годжи, джемы с лавандой и мятой, лимонно-карамельное печенье, алкогольное желе.
В выходные в «Ткачах» пройдет маркет с берлинскими блошиными рынками в референсах – «Интеллигентная барахолка». На прилавках можно будет найти шаманские серьги, броши-бабочки, винтажные шкатулки и букеты с жемчугом, воздушные кольца с едва заметными камнями и массивные украшения из дерева, кожи, стекла. Кондитеры привезут зеленый и фиолетовый японский шоколад, соленую карамель, конфеты с ягодами годжи, джемы с лавандой и мятой, лимонно-карамельное печенье, алкогольное желе.
3-4 марта
Встреча с автором комиксов «Кот»
Рисованные истории Олега Тищенкова о коте-философе и его хозяине впервые вышли больше десяти лет назад, и с тех пор неоднократно дополнялись и переиздавались. Сотрудничавший со студией Артемия Лебедева художник живет в Канаде, но 3 марта в 15:00 встретится с поклонниками в школе комиксов «Палитра» (Московское шоссе, 2). Вход свободный по предварительной регистрации. На следующий день, 4 марта, в 16:00 Тищенков раздаст автографы в магазине комиксов «28-й» в пространстве «Ткачи».
Рисованные истории Олега Тищенкова о коте-философе и его хозяине впервые вышли больше десяти лет назад, и с тех пор неоднократно дополнялись и переиздавались. Сотрудничавший со студией Артемия Лебедева художник живет в Канаде, но 3 марта в 15:00 встретится с поклонниками в школе комиксов «Палитра» (Московское шоссе, 2). Вход свободный по предварительной регистрации. На следующий день, 4 марта, в 16:00 Тищенков раздаст автографы в магазине комиксов «28-й» в пространстве «Ткачи».
3 марта
12:00
Музей-квартира Блока
Экскурсия «По адресам поэмы Блока «Двенадцать»»
В субботу петербургский музей-квартира Александра Блока в честь 100-летия со дня первой публикации поэмы «Двенадцать» устроит презентацию каталога-альбома, где можно увидеть репринтное издание произведения, исторические иллюстрации к нему и многое другое. После этого стартует автобусная экскурсия, участники которой проедут по адресам поэмы, посмотрят на здания, где находилось легендарное символистское издательство «Алконост» и газета «Знамя труда» (впервые напечатавшая ее). Подробности о ценах, маршруте и длительности экскурсии здесь.
В субботу петербургский музей-квартира Александра Блока в честь 100-летия со дня первой публикации поэмы «Двенадцать» устроит презентацию каталога-альбома, где можно увидеть репринтное издание произведения, исторические иллюстрации к нему и многое другое. После этого стартует автобусная экскурсия, участники которой проедут по адресам поэмы, посмотрят на здания, где находилось легендарное символистское издательство «Алконост» и газета «Знамя труда» (впервые напечатавшая ее). Подробности о ценах, маршруте и длительности экскурсии здесь.
4 марта
20:00
«А2»
Концерт «Hollywood Undead»
В воскресенье в «А2» калифорнийская группа «Hollywood Undead» представит свой новый альбом «Five», в котором зашифрованы количество братьев в группе, очередность записи и отсылка к пятому треку. Миксующие хип-хоп с альтернативным роком и танцевальной музыкой музыканты выступления всегда начинают с маскарада.
В воскресенье в «А2» калифорнийская группа «Hollywood Undead» представит свой новый альбом «Five», в котором зашифрованы количество братьев в группе, очередность записи и отсылка к пятому треку. Миксующие хип-хоп с альтернативным роком и танцевальной музыкой музыканты выступления всегда начинают с маскарада.
4 марта
20:30
Эрарта
Концерт «Optimystica Orchestra»
В воскресенье в Эрарте лидер «Tequilajazzz» Евгений Федеоров выступит со своим проектом «Optimystica Orchestra», собирающим музыкантов из лучших рок-команд страны: они исполняют эстрадную музыку от ска до босановы.
В воскресенье в Эрарте лидер «Tequilajazzz» Евгений Федеоров выступит со своим проектом «Optimystica Orchestra», собирающим музыкантов из лучших рок-команд страны: они исполняют эстрадную музыку от ска до босановы.
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