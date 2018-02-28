Уикенд в Петербурге с 1 по 4 марта

3-4 марта «КПД»

Открытие клуба «КПД»



В субботу на территории пространства «Порт Севкабель» (на месте бывшей котельной) откроется новый двухэтажный клуб «КПД». Его запустит команда Tekstil Music, у которой за плечами – открытие техно-клуба DOT. В программе – вечерний концерт авангардных петербургских групп Electroforez и Shortparis (с 18:00 до 23:00). С 23:59 стартует сама вечеринка, хедлайнером которой станет американец M.E.S.H, резидент берлинского Berghain. В воскресенье в «КПД» пройдет еще один концерт в виде перфомансов вокалисток групп Lisokot и Giallo.