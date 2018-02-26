Как спасти Петербург? Отвечают Евгений Водолазкин, Андрей Бартенев и Семен Александровский

Евгений Водолазкин: Что такое город? Петербург является для меня и инструментом, и источником вдохновения. Я думаю, что вообще здесь оказался не случайно. Наверное, это единственное место, где я оказался не случайно. Он не просто прекрасен или трагически красив, он до сих пор питает своей особой энергией весь мир. С переносом столицы отсюда ушла власть, но осталась метафизика.

Семен Александровский: Мы взаимодействуем с городской средой гораздо больше, чем привыкли осмыслять. Это рутина, но задача искусства – настроить фокус на то, что стало привычно и подвести к границе нашего восприятия, на которой находятся все открытия. Мы ходим годами по одним и тем же маршрутам. У меня был такой с Васильевского острова в театральную академию на Моховой. Потом я выпустился, перестал там появляться, но каждый раз, когда возвращаюсь, будто путешествую во времени. Это поднимает в моем воображении целый пласт смыслов. Моя работа, наверное, заключается в том, чтобы эти смыслы делать предметом для исследования.

Андрей Бартенев: Это очень сложный вопрос. Каждый, кто об этом задумается и будет искренним, увидит, что в ответе много трагизма и мало радости. И это одна из особенностей того, что мы живем в большом городе: баланс между вдруг исчезающей радостью и надвигающейся тяжестью. Это тот стресс, которым мы платим за преимущество жизни в мегаполисе. Я в Москве уже много лет, приехал из Норильска, тоже достаточно специфическое место, и столица для меня – это, с одной стороны, большой котлован, а с другой, качели. На одном конце находится максимальная заполненность, а на другом – максимальная пустота. Мы восхищаемся, ужасаемся и в то же время создаем себе мечту. Вот что для меня город сегодня.