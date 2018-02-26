«Лед — „бутерброд“ из снега, льда и воды»: МЧС попросило петербуржцев не выходить на Неву

Спасатели предупредили петербуржцев об опасности выхода на лед рек и каналов, несмотря на сильные морозы. МЧС предупреждает о том, что лед на Неве все еще недостаточно крепкий из-за нестабильной температуры.

«Ввиду таких перепадов лед водоемов представляет из себя некий „бутерброд“ из снега, льда и воды, а вовсе не крепкий монолит», — говорится в сообщении ведомства. По словам спасателей, надежность льда можно определить визуально: темный прозрачный лед, образованный от замерзания верхнего слоя воды, самый крепкий; «ноздреватый», серого или беловатого цветового оттенка менее надежен.

Особенно опасен лед, припорошенный снегом.Также лед слаб в местах, где бьют подземные ключи.

Если лед под ногами начала трескаться, МЧС советует немедленно остановиться и скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться обратно.

Фото: @__erratic__

