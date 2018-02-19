В метро снова произошёл масштабный сбой в системе «Подорожник»

Петербургский метрополитен разбирается с последствиями сбоя в системе пополнения карт «Подорожник». Впервые проблема проявила себя пять дней назад.

«В метро не работают терминалы оплаты мобильного кошелька системы "Подорожник", – сообщил "Фонтанке" утром 19 февраля очевидец. – В кассах оплату тоже не принимают. Валидаторы по проверке остатка на картах также не работают, невозможно и активировать ими сумму, внесенную на "Подорожник" через банковские карты».

В пресс-службе метрополитена подтвердили сбой и сообщили, что из-за него даже систему пришлось перезагрузить. Аналогичная ситуация произошла 15 февраля. По словам собеседника в подземке, ответственность за сбой лежит на ГКУ «Организатор перевозок».

В свою очередь, в учреждении «Фонтанке» рассказали, что сбой возникает где-то на соединительных сетях между серверами ГКУ и серверами метрополитена: сами терминалы работают корректно, но канал пропускает только часть сигнала, – специалисты ищут «узкое место».

Читатель также пожаловался, что при оплате картой проезд стоит 31 рубль, но так как все не работает, то теперь пассажиры должны покупать жетоны по цене 45 рублей за штуку. Петербуржец выразил надежду на компенсацию. Однако в пресс-службе подземки корреспонденту издания заявили, что никаких компенсаций законом не предусмотрено.

По материалам «Фонтанки»