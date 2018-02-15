Рабочие «стригли» снег газонокосилками в парке Интернационалистов

В парке Интернационалистов 15 февраля рабочие чистили снег при помощи газонокосилок. Очевидец выложил фотографии необычного использования техники в паблике «Новости Купчино».

 

 

Некоторые пользователи сети действительно делятся рекомендациями о том, как переделать садовый триммер в снегоуборщик. Однако в комитете по благоустройству сообщили изданию «Бумага», что их сотрудники таким способом уборки не пользуются.


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