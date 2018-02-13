За колючей проволокой в промзоне Петербурга доживает свой век заброшенный и увядающий особняк Георгия Ивановича Веге, владельца Киновиевского ультрамаринового завода.

На 1876 год это был первое и единственное подобное предприятие в России. До этого материал ввозили из-за границы по очень высокой цене – от двух до восьми рублей за килограмм. После открытия завода качество ощутимо улучшилось, а цена снизилась до 50 копеек. Это было вызвано не только иностранной конкуренцией, но и внутренней. В то время многие ринулись в эту отрасль. В десятилетний промежуток с 1876 по 1886 в стране было основано восемь ультрамариновых заводов, из которых три принадлежали известным иностранным фирмам, а пять – русским предпринимателям.