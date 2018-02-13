«Город архитектурных извращений»: Александр Невзоров о будущем Петербурга
В понедельник, 12 января, в Зимнем саду Rocco Forte Astoria Hotel прошел торжественный ужин в честь премии «Петербург Будущего 2018». На вечере собрались лучшие архитекторы, дизайнеры интерьеров, владельцы бюро и студий, урбанисты, девелоперы, градостроительные критики и журналисты города. Своими прогнозами относительно будущего города поделился и публицист Александр Невзоров.
Александр Невзоров
Журналист и публицист
Как вы сами понимаете, мы живем в городе, который является полнейшим извращением. Помимо того, что он напоминает жулика, у которого переписаны документы — потому что понятно, что не было никаких пустынных волн, и все это бредни и сказки.Здесь было нормальное шведское, весьма уютное поселение. Понятно, что Петербург будущего, я надеюсь, будет достаточно лжив.
Сейчас мы наблюдаем безумные усилия защитников в центре и видим, как мерзко расползаются окраины. Чем больше вкуса, дизайна и инноваций вкладывается в окраинные дома, тем омерзительнее они получаются.
На самом деле секрет заключается в том, что грязные, черные, обломанные ногти не всегда хорошо украшать алым лаком. Все равно мы понимаем, что под всем этим есть некое социальное, политическое, поведенческое извращение. И вот когда дизайнеры, градостроители, архитекторы и какие-то безумные градозащитники объединят все усилия, возможно, получится что-то по-настоящему, действительно мерзкое. Я надеюсь, что Петербург будущего все-таки станет городом и архитектурных, и социальных, и поведенческих, и политических извращений.
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