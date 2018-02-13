«Город архитектурных извращений»: Александр Невзоров о будущем Петербурга

Журналист и публицист

Как вы сами понимаете, мы живем в городе, который является полнейшим извращением. Помимо того, что он напоминает жулика, у которого переписаны документы — потому что понятно, что не было никаких пустынных волн, и все это бредни и сказки.Здесь было нормальное шведское, весьма уютное поселение. Понятно, что Петербург будущего, я надеюсь, будет достаточно лжив.

Сейчас мы наблюдаем безумные усилия защитников в центре и видим, как мерзко расползаются окраины. Чем больше вкуса, дизайна и инноваций вкладывается в окраинные дома, тем омерзительнее они получаются.

На самом деле секрет заключается в том, что грязные, черные, обломанные ногти не всегда хорошо украшать алым лаком. Все равно мы понимаем, что под всем этим есть некое социальное, политическое, поведенческое извращение. И вот когда дизайнеры, градостроители, архитекторы и какие-то безумные градозащитники объединят все усилия, возможно, получится что-то по-настоящему, действительно мерзкое. Я надеюсь, что Петербург будущего все-таки станет городом и архитектурных, и социальных, и поведенческих, и политических извращений.