Петербуржцы увидят кровавое суперлуние и затмение одновременно

В ночь на среду петербуржцы смогут наблюдать кровавое суперлуние (если позволит погода). Спутник Земли подойдет к нашей планете максимально близко — на расстоянии 356 тысяч километров. В связи с этим лунный диск будет выглядеть необычайно большим.

Всего, по данным специалистов, в 2018 году — три частичных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль).

О том, что такое голубое кровавое суперлуние специально для «Собака.ru» объяснил профессор Университета ИТМО Александр Сергеевич Чирцов.