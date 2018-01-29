Как сделать Петербург лучше – советуют 5 молодых архитекторов

Олег Манов: Если говорить о Парнасе и Мурино, то альтернативой может стать любой квартал смешанной застройки с этажностью от 4 до 18 этажей. Очень важно разнообразие типологии жилья. Квартал, состоящий только из жилых домов, — это мертвое пространство. Нужны магазины и кафе на первых этажах, отдельные офисные здания, я уже не говорю об обязательном наличии школ и детсадов в пешей доступности. Самое удиви- тельное, что достичь высокой плотности можно и уменьшив этажность с 25 до 9 этажей. Для фасадных решений мы предлагаем кирпич и штукатурку, минимум 4–5 вариантов типологии зданий на один квартал и такое же разнообразие общественных пространств. Собственно, так это и работает во всем мире».