Как сделать Петербург лучше – советуют 5 молодых архитекторов

Мы провели круглый стол с участием самых многообещающих молодых профессионалов урбанистики и задали им три самых важных вопроса: как менять город в первую очередь, каких общественных пространств сейчас не хватает и что делать со спальными районами, чтобы они стали комфортными для жизни. 

  • Проект Олега Манова для Первой Российской молодежной архитектурной биеннале

Что бы вы изменили в Петербурге в первую очередь?

Олег Манов, руководитель мастерской Futura architects, в октябре 2017 года стал одним из победителей Первой Российской молодежной архитектурной биеннале:

Больше доверия молодым архитектурным бюро! У нас большой потенциал, мы выигрываем международные конкурсы, но крайне редко реализуем в родном городе свои проекты (представленный Олегом Мановым на Российской молодежной архбиеннале проект городского квартала Futura можно видеть вверху справа. — Прим. ред.). Очень важно развивать местных профессионалов, устраивая открытые конкурсы на реальные объекты. Именно так появились почти все известные бюро за рубежом: Snohetta, BIG, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron. Александр Стругач: Я бы хотел, чтобы в Петербурге появился современный».

Александр Стругач, глава бюро Simmetria, автор проекта транспортной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, мастер-планов острова Котлин и района на 53 тысячи жителей в Шушарах:

Я бы хотел, чтобы в Петербурге появился современный паблик арт. В этом отношении мы сильно отстали: пора наверстывать упущенное. Кроме того, в городе нужно развивать современные виды транспорта. Наше бюро недавно разработало проект пешеходной инфраструктуры для Астаны, и я был удивлен, с какой скоростью там возводят ветку легкорельса. Аналогичный проект, который мы делали для Петербурга более десяти лет назад, до сих пор остается только на бумаге».

Наталья Парсаданова Архитектор мастерской NERPA, которая работает в сферах градостроительства, дизайна интерьеров, проектирования жилых и общественных зданий, ландшафтного дизайна:

Нужно, чтобы город был более зеленым, и не только в центре — Петербург должен быть комфортным для разных людей в том числе. В идеале, чтобы вся застройка происходила в диалоге с местными сообществами, — мелкие детали, важные для каждодневного использования, не должны теряться за большими проектами».

Марсель Гимназдинов, работал в бюро «Тектоника», «Головин & Шретер», «А. Лен», получил I место на Форуме «Будущий Петербург» — 2016 за проект умного дома:

Я бы создал расширенную водную транспортную схему. Уникальность Петербурга — в его акватории, и не использовать этот потенциал крайне нелогично. Аквабусы снизят нагрузку на метрополитен и наземные виды транспорта. Возникнут новые связи не только в историческом центре, но и на периферии. Также необходимо введение повсеместных платных парковок и платного проезда в историческом центре. ».

  • Наталья Парсаданова проектирует в сквере одноместные скамейки — для современных людей, общающихся лишь со своим телефоном.

Какие общественные пространства нужны городу?

Александр Стругач:

Я уверен, что новые пространства нужно проектировать, думая о городе как о среде для общения и рекреации не только хипстеров и креаклов, но и детей, взрослых, пожилых и людей с ограниченными возможностями. «Новая Голландия», сделанная по проекту бюро West 8, соответствует этим стандартам. Очень здорово, когда в пространствах музеев классического искусства реализуют сложные и интеллектуальные современные арт-проекты. Такой метод — готовый сценарий для редизайна общественных пространств Питера. ».

Наталья Парсаданова:

Место часто диктует свои требования: где-то стоит острая необходимость в скамейках и нужно озеленение, где-то — в месте для выступлений или детских игр, а где-то нужны велодорожки».

Олег Манов:

Благоустройство не должно нас удивлять и развлекать на каждом шагу: это не про скульптуры из мрамора и аттракционы. Благоустройство — функциональная вещь. Если рядом с новой набережной или пешеходной улицей стали появляться кафе и рестораны, а цены на жилье и офисы стали подниматься — значит, это качественное благоустройство. Пока в Петербурге таких проектов очень мало, а, например, в Казани их более двухсот».

Марсель Гимназдинов:

Нужны сценарии развития для разномасштабных набережных. Для небольших — деревянные спуски к воде и подсветка. Для набережных среднего размера — небольшие точки коммерции и стритфуда. Для больших — велоструктура и велопарковки, а также точки для событийных мероприятий».

Алина Черейская, партнер лаборатории SA lab, участник топ-30 архитекторов России моложе 35 лет по версии «АРХ Москва», заняла I место на международном конкурсе «АрхиВызов 2017»:

: Улицы и набережные должны стать комфортным, безопасным, хорошо зонированным пространством, учитывающим разные сценарии пребывания (не только транзит) и всесезон- ность. Не стоит увлекаться использованием гранита или событийным декором. Хорошо, если пешеходные пространства в итоге сложатся в единую непрерывную сеть маршрутов с формированием зеленого каркаса города».

  • Олег Манов считает, что в построенных сегодня зданиях нужно учитывать условия жизни через сто лет.

Как сделать комфортными для жизни спальные районы?

Марсель Гимназдинов:

Нужно проектировать сомасштабно человеку — это, во-первых, магистральные улицы, уютные пешеходные аллеи, дома-доминанты и фоновая застройка, дворы и открытые общественные пространства, а также зеленые насаждения — все это можно собрать в индивидуальный план, чтобы у каждого квартала было свое лицо».

Олег Манов:

Если говорить о Парнасе и Мурино, то альтернативой может стать любой квартал смешанной застройки с этажностью от 4 до 18 этажей. Очень важно разнообразие типологии жилья. Квартал, состоящий только из жилых домов, — это мертвое пространство. Нужны магазины и кафе на первых этажах, отдельные офисные здания, я уже не говорю об обязательном наличии школ и детсадов в пешей доступности. Самое удиви- тельное, что достичь высокой плотности можно и уменьшив этажность с 25 до 9 этажей. Для фасадных решений мы предлагаем кирпич и штукатурку, минимум 4–5 вариантов типологии зданий на один квартал и такое же разнообразие общественных пространств. Собственно, так это и работает во всем мире».
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Автор: andrey
Опубликовано:
Материал из номера: Январь
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