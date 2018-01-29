Как сделать Петербург лучше – советуют 5 молодых архитекторов
Мы провели круглый стол с участием самых многообещающих молодых профессионалов урбанистики и задали им три самых важных вопроса: как менять город в первую очередь, каких общественных пространств сейчас не хватает и что делать со спальными районами, чтобы они стали комфортными для жизни.
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Проект Олега Манова для Первой Российской молодежной архитектурной биеннале
Что бы вы изменили в Петербурге в первую очередь?
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Олег Манов, руководитель мастерской Futura architects, в октябре 2017 года стал одним из победителей Первой Российской молодежной архитектурной биеннале:
Больше доверия молодым архитектурным бюро! У нас большой потенциал, мы выигрываем международные конкурсы, но крайне редко реализуем в родном городе свои проекты (представленный Олегом Мановым на Российской молодежной архбиеннале проект городского квартала Futura можно видеть вверху справа. — Прим. ред.). Очень важно развивать местных профессионалов, устраивая открытые конкурсы на реальные объекты. Именно так появились почти все известные бюро за рубежом: Snohetta, BIG, Zaha Hadid, Herzog & de Meuron. Александр Стругач: Я бы хотел, чтобы в Петербурге появился современный».
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Александр Стругач, глава бюро Simmetria, автор проекта транспортной развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, мастер-планов острова Котлин и района на 53 тысячи жителей в Шушарах:
Я бы хотел, чтобы в Петербурге появился современный паблик арт. В этом отношении мы сильно отстали: пора наверстывать упущенное. Кроме того, в городе нужно развивать современные виды транспорта. Наше бюро недавно разработало проект пешеходной инфраструктуры для Астаны, и я был удивлен, с какой скоростью там возводят ветку легкорельса. Аналогичный проект, который мы делали для Петербурга более десяти лет назад, до сих пор остается только на бумаге».
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Наталья Парсаданова Архитектор мастерской NERPA, которая работает в сферах градостроительства, дизайна интерьеров, проектирования жилых и общественных зданий, ландшафтного дизайна:
Нужно, чтобы город был более зеленым, и не только в центре — Петербург должен быть комфортным для разных людей в том числе. В идеале, чтобы вся застройка происходила в диалоге с местными сообществами, — мелкие детали, важные для каждодневного использования, не должны теряться за большими проектами».
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Марсель Гимназдинов, работал в бюро «Тектоника», «Головин & Шретер», «А. Лен», получил I место на Форуме «Будущий Петербург» — 2016 за проект умного дома:
Я бы создал расширенную водную транспортную схему. Уникальность Петербурга — в его акватории, и не использовать этот потенциал крайне нелогично. Аквабусы снизят нагрузку на метрополитен и наземные виды транспорта. Возникнут новые связи не только в историческом центре, но и на периферии. Также необходимо введение повсеместных платных парковок и платного проезда в историческом центре. ».
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Наталья Парсаданова проектирует в сквере одноместные скамейки — для современных людей, общающихся лишь со своим телефоном.
Какие общественные пространства нужны городу?
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Александр Стругач:
Я уверен, что новые пространства нужно проектировать, думая о городе как о среде для общения и рекреации не только хипстеров и креаклов, но и детей, взрослых, пожилых и людей с ограниченными возможностями. «Новая Голландия», сделанная по проекту бюро West 8, соответствует этим стандартам. Очень здорово, когда в пространствах музеев классического искусства реализуют сложные и интеллектуальные современные арт-проекты. Такой метод — готовый сценарий для редизайна общественных пространств Питера. ».
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Наталья Парсаданова:
Место часто диктует свои требования: где-то стоит острая необходимость в скамейках и нужно озеленение, где-то — в месте для выступлений или детских игр, а где-то нужны велодорожки».
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Олег Манов:
Благоустройство не должно нас удивлять и развлекать на каждом шагу: это не про скульптуры из мрамора и аттракционы. Благоустройство — функциональная вещь. Если рядом с новой набережной или пешеходной улицей стали появляться кафе и рестораны, а цены на жилье и офисы стали подниматься — значит, это качественное благоустройство. Пока в Петербурге таких проектов очень мало, а, например, в Казани их более двухсот».
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Марсель Гимназдинов:
Нужны сценарии развития для разномасштабных набережных. Для небольших — деревянные спуски к воде и подсветка. Для набережных среднего размера — небольшие точки коммерции и стритфуда. Для больших — велоструктура и велопарковки, а также точки для событийных мероприятий».
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Алина Черейская, партнер лаборатории SA lab, участник топ-30 архитекторов России моложе 35 лет по версии «АРХ Москва», заняла I место на международном конкурсе «АрхиВызов 2017»:
: Улицы и набережные должны стать комфортным, безопасным, хорошо зонированным пространством, учитывающим разные сценарии пребывания (не только транзит) и всесезон- ность. Не стоит увлекаться использованием гранита или событийным декором. Хорошо, если пешеходные пространства в итоге сложатся в единую непрерывную сеть маршрутов с формированием зеленого каркаса города».
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Олег Манов считает, что в построенных сегодня зданиях нужно учитывать условия жизни через сто лет.
Как сделать комфортными для жизни спальные районы?
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Марсель Гимназдинов:
Нужно проектировать сомасштабно человеку — это, во-первых, магистральные улицы, уютные пешеходные аллеи, дома-доминанты и фоновая застройка, дворы и открытые общественные пространства, а также зеленые насаждения — все это можно собрать в индивидуальный план, чтобы у каждого квартала было свое лицо».
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Олег Манов:
Если говорить о Парнасе и Мурино, то альтернативой может стать любой квартал смешанной застройки с этажностью от 4 до 18 этажей. Очень важно разнообразие типологии жилья. Квартал, состоящий только из жилых домов, — это мертвое пространство. Нужны магазины и кафе на первых этажах, отдельные офисные здания, я уже не говорю об обязательном наличии школ и детсадов в пешей доступности. Самое удиви- тельное, что достичь высокой плотности можно и уменьшив этажность с 25 до 9 этажей. Для фасадных решений мы предлагаем кирпич и штукатурку, минимум 4–5 вариантов типологии зданий на один квартал и такое же разнообразие общественных пространств. Собственно, так это и работает во всем мире».
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