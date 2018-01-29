На Васильевском острове сдается в аренду «студия со всей душой» рэпера Гнойного

На Васильевском острове по адресу ул. Репина, 21, сдается в аренду трехкомнатная квартира, в котором проживал и давал интервью Юрию Дудю рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов). Такое объявление появилось на «Авито» 29 января.

Хозяин жилья площадью 90 м² считает, что квартира станет «идеальным жильем для художников, дизайнеров и прочих представителей творческой элиты», так как представляет из себя «студию со своей душой, аурой, индивидуальностью, без тоскливых стандартов роскоши евроремонта». Кроме того, в квартире обещают «потрясающую позитивную и созидательную энергетику». Из удобств: три кровати, Wi-Fi, плита, микроволновка, холодильник и стиральная машина, а также парковочное место.