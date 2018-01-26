Как на Дворцовой площади чуть не поставили памятник Ленину на Александровскую колонну

В XX веке нашему городу пришлось трижды сменить имя: в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны Санкт-Петербург стал Петроградом, в 1924 году – Ленинградом, а в 1991 году вернул имя, полученное при основании.

Самым политизированным было переименование в Ленинград, состоявшееся ровно 94 года назад – 26 января 1924 года, через 5 дней после смерти Ленина. Тогда же бывшая столица рисковала лишиться и одного из своих главных символов: ангела на Александровской колонне, установленной на Дворцовой площади.

После смерти Ленина его прах и память стремились использовать в политических целях многие партийные лидеры. Одним из них был Григорий Зиновьев, возглавлявший в те годы Ленинградский совет рабочих и крестьянских депутатов. Потерпев фиаско в попытках организовать в Ленинграде похороны, чиновники решили воздвигнуть здесь крупнейший в СССР памятник вождю.

Сразу после празднования семилетия октябрьского переворота, 11 ноября 1924 года был издан приказ, по которому «ввиду намеченного переустройства так называемой Александровской колонны, сооруженной архитектором Монферраном и стоящей посреди площади Урицкого, и водружения на ней вместо стоящей теперь фигуры ангела с крестом статуи Великого вождя пролетариата тов. Ленина … провести осмотр названной колонны и определить, какой величины должна быть эта статуя и пропорции ко всему памятнику, и выяснить, имеется ли в настоящее время уже готовая модель статуи потребного размера».