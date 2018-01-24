Полтавченко и Сокуров договорились о совместной борьбе с незаконным сносом исторических зданий
Губернатор Георгий Полтавченко встретился с участниками градозащитной группы Александра Сокурова. На встрече они договорились о создании межведомственной рабочей группы по борьбе с незаконным сносом исторических зданий.
Возглавит рабочую группу вице-губернатор Игорь Албин. Градозащитники должны будут подготовить предложения по совершенствованию законодательства в области демонтажа зданий.
Помимо этого, Полтавченко предложил создавать на мене зданий, находящихся в аварийном состоянии, социальные объекты и общественные пространства.
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