Петербуржец нашел дореволюционный туалет для прислуги во дворе на 8-й Советской

Уборные, расположенные во дворах домов назывались «ретирадниками». Это были деревянные домики с дырами в полу. Нечто подобное распространено сейчас в дачных туалетах. Ретирадниками пользовались дворники, швейцары, уличные торговцы и жильцы подвальных этажей. В 1881 году в 90 % дворов были выгреба (из 9261 — в 8100). В среднем на двор приходилось 6 ретирадников.