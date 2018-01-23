Петербуржец нашел дореволюционный туалет для прислуги во дворе на 8-й Советской
Петербургский блогер и экскурсовод Евгений Колесник рассказал в своем инстаграме о бетонном ретираднике (общественном туалете) у дома 49 по 8-й Советской улице.
Уборные, расположенные во дворах домов назывались «ретирадниками». Это были деревянные домики с дырами в полу. Нечто подобное распространено сейчас в дачных туалетах. Ретирадниками пользовались дворники, швейцары, уличные торговцы и жильцы подвальных этажей. В 1881 году в 90 % дворов были выгреба (из 9261 — в 8100). В среднем на двор приходилось 6 ретирадников.
Евгений Колесник также выложил фотографию черной лестницы на Петроградской, где сохранилась дверь в туалет для прислуги.
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