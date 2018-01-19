Тюлень Крошик подобрал слетевший передатчик и «передал» его сотрудникам центра спасения
С детеныша балтийской нерпы Крошика слетела метка-передатчик в центре реабилитации морских млекопитающих в Ленинградской области. При помощи устройства сотрудники организации отслеживают местоположение морского животного.
Тюлень не растерялся, сам подобрал пластиковый передатчик, вынес его не поверхность и положил на край лунки во льду, где сотрудники центра уже смогли подобрать «казенное имущество».
В начале января тюлень Крошик удивил пользователей сети своей фотографией, на которой он изображен с «бриллиантовыми усами». Крошик специально окунал их в воду и ждал, пока усы покроются льдом.
Здесь можно прочитать эксклюзивное интервью основателя центра по спасению балтийской нерпы Вячеслава Алексеева в котором он рассказал, как с женой помогает морским обитателям вернуться в природную среду.
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