Тюлень Крошик подобрал слетевший передатчик и «передал» его сотрудникам центра спасения

С детеныша балтийской нерпы Крошика слетела метка-передатчик в центре реабилитации морских млекопитающих в Ленинградской области. При помощи устройства сотрудники организации отслеживают местоположение морского животного. 

Тюлень не растерялся, сам подобрал пластиковый передатчик, вынес его не поверхность и положил на край лунки во льду, где сотрудники центра уже смогли подобрать «казенное имущество».

 

 

В начале января тюлень Крошик удивил пользователей сети своей фотографией, на которой он изображен с «бриллиантовыми усами». Крошик специально окунал их в воду и ждал, пока усы покроются льдом. 

Здесь можно прочитать эксклюзивное интервью основателя центра по спасению балтийской нерпы Вячеслава Алексеева в котором он рассказал, как с женой помогает морским обитателям вернуться в природную среду.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также