Тюлень Крошик подобрал слетевший передатчик и «передал» его сотрудникам центра спасения

В начале января тюлень Крошик удивил пользователей сети своей фотографией, на которой он изображен с «бриллиантовыми усами». Крошик специально окунал их в воду и ждал, пока усы покроются льдом.

Здесь можно прочитать эксклюзивное интервью основателя центра по спасению балтийской нерпы Вячеслава Алексеева в котором он рассказал, как с женой помогает морским обитателям вернуться в природную среду.