Шнуров, Собчак и Гуф: как живут люди с татуировками лиц звезд?

Виталий Беспалов, 26 лет, журналист Алексей Навальный и Ксения Собчак

Еще подростком я видел в интернете фотографии разных моделей и фриков с крутыми татуировками. Понравился один из них, на чьем теле было много разных портретов. Впечатлила сама идея размещать на теле изображения приятных мне людей. Начал воплощать в жизнь это гораздо позже — в 22 года, набил Сальвадора Дали на ребрах. Ну и пошло-поехало – дальше был Мэрилин Мэнсон на левой руке. Потом подумал, что интереснее набивать не только известных на весь мир личностей, но и тех, с кем я буду ассоциировать время моей молодости, когда буду в старости рассматривать свои татухи.

Так на моей ноге рядом с надписью «CENSORED» и монашкой в противогазе появился Леша Навальный – я не его преданный сторонник, но это герой своего времени и в общую концепцию хорошо вписывался.

Как раз во время сеанса, пока мастер набивал Навального, задумался, что для гендерного равноправия необходимо срочно добавить на мое тело женщин. Мой мастер Илья Спирин предложил соорудить целый рукав из них. Мне идея очень понравилась.

Первой решил набить Ксюшу Собчак. Причем где-то за месяц до того как появилась информация о её возможном участие в президентской гонке. Почему Ксюша? Она крутая! Редкое сочетание высокого интеллекта, эрудиции и безбашенности, хорошего чувства юмора и смелости. Я работаю журналистом, и Собчак меня вдохновляет на то, чтобы не бояться задавать неудобные вопросы, озвучивать не самые популярные мнения. При этом она в хорошем смысле этого слова «чокнутая», что мне тоже импонирует.

Не знаю, каким будет мое отношение к ней в будущем. Если вдруг после 18 марта Собчак вступит в «Единую Россию» и начнет вести по «Первому» передачи о величие президента, то будет обидно и досадно. Но даже тогда ее изображение останется на мне как память о том, какой она была и какой навсегда сохранится в моем сердце. Но это вряд ли произойдет – я верю в Ксению Анатольевну.

Фото моей татуировки с Собчак активно гуляли по Facebook и Telegram с подписями вроде «Какой ад, он сошел с ума». Она взывала всеобщее негодование.

По «России-1» в одной отвратительной передаче показали фрагмент сюжета NBC обо мне — я там рассказывал западным коллегам о работе известной «Фабрики троллей» в Петербурге. Видимо, для того, чтобы перевести тему, российские ведущие начали показывать фото моих тату, чтобы вызвать негодование общественности. Собчак же. Выглядело абсолютно по-идиотски.

Сама Ксения про татуировку вряд ли в курсе. Друг Собчак и сотрудник ее штаба Антон Красовский эту фотографию у меня в профиле лайкнул, но, видимо, не захотел отвлекать Ксению от дел. Реакции не было. Но это не важно: такой цели я и не ставил – главное, что татуировка нравится мне.

Знакомые же давно привыкли к моим выкрутасам и не были удивлены ни Навальному, ни Собчак. Вроде бы им тоже нравятся мои татуировки (или они слишком тактичны, чтобы остановить меня).

Останавливаться не собираюсь. Рядом с Собчак уже есть Рената Литвинова. Скоро появится Надежда Толоконникова, Земфира и еще кто-нибудь из тех известных современных российских женщин, которых я люблю и уважаю. Главное, чтобы мастер был на одной волне с тобой — тогда будет понимание того, чего вы хотите. Да и сеансы станут чем-то очень приятным.