Шнуров, Собчак и Гуф: как живут люди с татуировками лиц звезд?
Мы нашли людей, которые набили на своем теле лица Алексея Навального, Охххymiron и Александра Кержакова, и обсудили с ними, как они решились на этот шаг, что думают об их татуировках окружающие и как их герои отреагировали на такое проявление фанатской любви.
Виталий Беспалов, 26 лет, журналистАлексей Навальный и Ксения Собчак
Еще подростком я видел в интернете фотографии разных моделей и фриков с крутыми татуировками. Понравился один из них, на чьем теле было много разных портретов. Впечатлила сама идея размещать на теле изображения приятных мне людей. Начал воплощать в жизнь это гораздо позже — в 22 года, набил Сальвадора Дали на ребрах. Ну и пошло-поехало – дальше был Мэрилин Мэнсон на левой руке. Потом подумал, что интереснее набивать не только известных на весь мир личностей, но и тех, с кем я буду ассоциировать время моей молодости, когда буду в старости рассматривать свои татухи.
Так на моей ноге рядом с надписью «CENSORED» и монашкой в противогазе появился Леша Навальный – я не его преданный сторонник, но это герой своего времени и в общую концепцию хорошо вписывался.
Как раз во время сеанса, пока мастер набивал Навального, задумался, что для гендерного равноправия необходимо срочно добавить на мое тело женщин. Мой мастер Илья Спирин предложил соорудить целый рукав из них. Мне идея очень понравилась.
Первой решил набить Ксюшу Собчак. Причем где-то за месяц до того как появилась информация о её возможном участие в президентской гонке. Почему Ксюша? Она крутая! Редкое сочетание высокого интеллекта, эрудиции и безбашенности, хорошего чувства юмора и смелости. Я работаю журналистом, и Собчак меня вдохновляет на то, чтобы не бояться задавать неудобные вопросы, озвучивать не самые популярные мнения. При этом она в хорошем смысле этого слова «чокнутая», что мне тоже импонирует.
Не знаю, каким будет мое отношение к ней в будущем. Если вдруг после 18 марта Собчак вступит в «Единую Россию» и начнет вести по «Первому» передачи о величие президента, то будет обидно и досадно. Но даже тогда ее изображение останется на мне как память о том, какой она была и какой навсегда сохранится в моем сердце. Но это вряд ли произойдет – я верю в Ксению Анатольевну.
Фото моей татуировки с Собчак активно гуляли по Facebook и Telegram с подписями вроде «Какой ад, он сошел с ума». Она взывала всеобщее негодование.
По «России-1» в одной отвратительной передаче показали фрагмент сюжета NBC обо мне — я там рассказывал западным коллегам о работе известной «Фабрики троллей» в Петербурге. Видимо, для того, чтобы перевести тему, российские ведущие начали показывать фото моих тату, чтобы вызвать негодование общественности. Собчак же. Выглядело абсолютно по-идиотски.
Сама Ксения про татуировку вряд ли в курсе. Друг Собчак и сотрудник ее штаба Антон Красовский эту фотографию у меня в профиле лайкнул, но, видимо, не захотел отвлекать Ксению от дел. Реакции не было. Но это не важно: такой цели я и не ставил – главное, что татуировка нравится мне.
Знакомые же давно привыкли к моим выкрутасам и не были удивлены ни Навальному, ни Собчак. Вроде бы им тоже нравятся мои татуировки (или они слишком тактичны, чтобы остановить меня).
Останавливаться не собираюсь. Рядом с Собчак уже есть Рената Литвинова. Скоро появится Надежда Толоконникова, Земфира и еще кто-нибудь из тех известных современных российских женщин, которых я люблю и уважаю. Главное, чтобы мастер был на одной волне с тобой — тогда будет понимание того, чего вы хотите. Да и сеансы станут чем-то очень приятным.
Дмитрий Четверг, 27 лет, заместитель директора парфюмерного магазинаОхххymiron
В 2008 году, когда я заканчивал военную школу, мне очень хотелось свободы: не только в учебе, но и в жизни. Тогда я обнаружил трек «Я хейтер» какого-то русского эмигранта. Мне понравилась дерзость текста и его необычная подача. Понял, что слышал эту песню много раз, но не обращал внимания. Начал слушать, и так вышло, что его музыка прошла со мной и армию и университет.
Оксимирон для меня не столько артист, сколько поэт. Считаю, что его смело можно ставить в один ряд с Есениным и Маяковским. Его творчество — отражение нашего времени. Так родилась идея татуировки. Да и случай выпал подходящий.
Моя подруга предложила мне сделать «фестивальную работу», я, недолго думая, согласился и скинул ей три фото Мирона. В конкурсе она победила, а потом выложила фото работы в Twitter, Окси ее увидел, опубликовал у себя и похвалил мастера.
Конечно, некоторые не понимают меня в моей тяге к тату знаменитостей. Сначала столкнулся с немалой волной критики и осуждений от «диванных войск» и просто малолеток, которые в лицо бы мне вряд ли что-то сказали. Почему, если бы я набил Тупака, Цоя или Шнура, это было бы нормой, а если Мирона — то нет? Сразу можно ждать волну грязи и глупых доводов от «фанатов Гнойного» и других людей, которые считают своим долгом высказаться и покритиковать. Не могу этого понять. Однако я больше прислушиваюсь к своим друзьям и родным. Им нравится исполнение, качество. Красиво же.
У меня есть маленькая мечта — собрать как можно больше автографов любимых групп и исполнителей под моими татуировками. Автограф Мирона стал первым в коллекции. Скоро я набью себе еще одно лицо: это будет Ice Cube — один из родоначальников хип-хопа.
Дарья Кутырева, 18 лет, тату-мастерСергей Шнуров
Почему именно Шнуров? Тут все просто. Я фанатка группировки «Ленинград». Все песни знаю наизусть. Так как я работаю в тату-индустрии, подумала: «А почему бы не набить себе Шнура?»
Для меня он — пример подражания. Я уважаю его философские взгляды. Через музыку он высмеивает наш народ и государство. Обличает пороки общества. Это весело и круто! И что самое главное — правдиво! А это сейчас очень ценится.
У меня 9 татуировок, и я еще ни об одной не пожалела. Уверена, что он мне не надоест и не разонравится — горжусь данной работой. Скорее всего, она не последняя. Дальше — больше.
Я очень хотела чтобы он ее увидел, обратил внимание. Планировала сразу отправить ему, как доделаю. И это произошло! Сказал, что ему нравится. Радости не было предела. Мы лично не знакомы, но я хочу это обязательно исправить. Весной я поеду в Петербург к его жене в ресторан «Ко-Ко-Ко».
Людям вокруг моя татуировка нравится, «Ленинград» сейчас на пике популярности. Люди в возрасте, конечно, не понимают и осуждают, но это нормально. Разница поколений: мы кажемся им странными, а они — нам.
Если вы тоже захотите набить что-то подобное, нужно понимать, что это трудоемкая работа. Поэтому мастер должен быть надежным. Мне проще — коллегам я доверяю всецело.
Андрей Авраменко, 33 года, продавец-консультантАлександр Кержаков
Я фанат «Зенита» и тату-искусства и долго хотел набить себе кого-то из известных игроков клуба, но никак не мог определиться. Но тут подоспела новость, что Саша заканчивает карьеру. Это помогло мне решиться. Александр очень много сделал для «Зенита» и Петербурга, он всегда отдавал все свои силы для победы и никогда не врал, не предавал свои цвета и фанатов. Он — настоящая легенда.
У меня есть тату, которые я делал по юности и не совсем ими доволен, но это совсем другой случай. Я подошел к выбору со всей ответственностью и аккуратностью. Насколько понял, Саше понравилось, он отметил меня в своем Instagram. Да и вообще большинство, конечно, оценило. К сожалению, на фото не оценить всю красоту татуировки. Полностью ее все равно не заснять — место такое. На самом деле, очень много людей увидело тату после того, как ее опубликовал Юра Дудь. Начали узнавать даже. Ездил на шашлыки с друзьями, там были другие ребята из Москвы. Они, заметив татуировки, сразу спросили: не я ли у Дудя был. Меня это позабавило.
Планирую и другие татуировки. Прямо сейчас забиваю ногу, остановиться в этом деле мало кому удается.
Тая Юсупова, 28 лет, дизайнерГуф
Учитывая положение нашей хип-хоп культуры, я уверена, что Гуф — это старая школа и классика. Я давно слежу за его творчеством, считаю его интересной и наполненной личностью с непростой судьбой. В чем-то даже похожей на мою.
Его музыка была со мной в важные моменты, так что теперь не имеет значения, изменится ли мой вкус — это уже скорее воспоминание об определенном периоде. Я выложила татуировку в свой Instagram и отметила его, надеюсь, он увидел.
Что думают знакомые, меня не интересует, главное, что это нравится мне и моему супругу. Татуировок я собираюсь делать много, главное, чтобы места хватило. Следующим набью Сириуса — персонажа из «Гарри Поттера».
Текст: Илья Каминский, Ксения Морозова
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