В Гавани на Васильевском острове появится частный музей Арктики

В общественном пространстве «Порт Севкабель» в Гавани на Васильевском остроке на первом этаже кабельного цеха откроется частный музей истории исследования и освоения Арктики. Об этом «Собака.ru» рассказал в эксклюзивном интервью Алексей Онацко — директор по развитию управляющей компании Miles & Yards, которая занимается реализацией проекта «Порт Севкабель».

При разработке концепции были изучены принципы работы крупных технологических музеев мира: Nemo в Амстердаме, «Эврика» в Финляндии, Ars Electronica в Австрии, «Летная гавань» в Эстонии, «Техмания» в Чехии и многие других.

Помимо классических экспонатов в музее разместится современная мультимедийная экспозиция. Онацко отметил, что у руководства «Порта Севкабель» в планах превратить весь трехэтажный корпус в большое институциональное пространство для технологий и искусства.

На данный момент в кластере завершена реновация исторических зданий бывшего НИИ «Севкабель» и здания заводоуправления. Весной там появятся лофты-апартаменты, фуд-корт, барно-ресторанные проекты, студии для занятий, площадка для мероприятий, фотостудия, несколько дизайн- и архитектурных бюро, крафтовая пивоварня, клуб и интерьерный салон.