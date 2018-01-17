Знакомьтесь, Алексей Онацко — урбанист-практик, который превращает Гавань в новый Бруклин

Алексей Онацко — специалист по урбанистике не в теории, а на практике: начинал с рейвов и выставок на заброшенных заводах, набил руку на реновации объектов в Москве, а теперь взялся за пространство «Порт Севкабель» и обещает нам Бруклин в районе Гавани.

  • Алексей Онацко — партнер и директор по развитию управляющей компании Miles & Yards, которая занимается реализацией проекта «Порт Севкабель».

Мне нравится бороться с заборами, которые у нас в России повсюду. И на улице, и в голове. А если серьезно, сейчас я занимаюсь проектами, связанными с развитием новых городских общественных пространств. Создаю фундаменты для людей, что приходят следом и делают на этой концептуальной и хозяйственной базе что-то свое, наполняя объект смыслом и функциями. Началось это лет пятнадцать назад: хотелось творчества и самовыражения, и мы с друзьями искали места, в которых можно себя проявить, показать свое видение организации пространства и времени, протестировать идеи. Устраивали театрализованные рейвы, находили для них всякие заброшки, которые буквально за неделю преобразовывали своими силами и получали что-то новое для праздника. Параллельно я учился на кафедре мировой экономики в СПбГУ, а затем несколько лет в Лондоне по специальности Image production («создание образов») в Университете искусств. То есть урбанистику или архитектуру как таковую я нигде не изучал, шел опытным путем, постоянно делая открытия.

В Петербурге все началось с кластера «Тайга» и Hello Hostel — эти проекты создавали мои друзья, но я тоже принимал в них некоторое участие. Затем в Москве я работал с дизайн-заводом Flacon, после был креативным директором и продюсером проекта «Корабль „Брюсов“» в парке «Музеон», участвовал в планировании резиденции «Флакона» в Сочи и проекта «Хлебозавод 9». В здании петербургского Первого кадетского корпуса мы как-то устроили масштабный светозвуковой и музыкальный перформанс «Гиперпрыжок»: нашей целью было обратить внимание на многочисленные особняки, десятилетиями стоящие заброшенными. Мне всегда было интересно раскапывать что-то мертвое и оживлять это, пусть даже всего на пару дней или часов.

В Москве я жил и работал несколько лет и вернулся в Петербург. Мне здесь сейчас интереснее с творческой точки зрения. В столице за последнее десятилетие реконструировали или снесли практически все заброшенные и неработающие фабрики и заводы. Осталась лишь территория ЗИЛа, но и на ней уже вовсю идет строительство жилых домов и филиала Эрмитажа. Другие пространства либо заморожены в развитии, либо будут полностью перестроены. Петербург сегодня дает гораздо больше возможностей — ведь «серый пояс» у нас огромный, та самая Заборляндия пока никуда не делась. И меня вдохновляет этот потенциальный объем работы — здесь много памятников промышленной архитектуры, которые, к счастью, нельзя просто так разрушить и построить типовое жилье. А значит, появляется шанс сделать на этих территориях интересные долгоиграющие проекты, которые могут быть удачно вплетены в живую ткань города и взаимо­действовать между собой как новые центры локальной культуры. Плохо уничтожать — для бизнеса полезно и выгодно сохранять исторический контекст и создавать неочевидные решения. Это привлекает людей, и за этим будущее.

  • Проект архитектурного бюро «Хвоя» — бальзам на душу василеостровца: набережная, спуск к воде и причал на территории «Порта Севкабель».

Последние полтора года мой интерес сконцентрирован на Васильевском острове, где я сначала помогал знакомым с проектом парка «Взморье», раскрыть потенциал которого пока не удалось в силу целого ряда причин. Но мы с друзьями открыли там бар «Мачты», который за год успешно показал, что модные DIY-клубы могут существовать не только в центре, и даже попал в число рекомендованных The Guardian мест. Прошлой зимой меня пригласили планировать и делать «Порт Севкабель» — туда я и влил весь накопленный опыт.

На Васильевском острове — самые активные жители в Петербурге. Это единственный район города, у которого в «ВКонтакте» с десяток групп с общим количеством подписчиков более ста пятидесяти тысяч человек. Василеостровцы активно обсуждают как каждую пропавшую кошку, так и масштабные градостроительные проекты и проблемы благоустройства, ведут подробные реестры исторических изменений. А уж когда открывается новый, ранее не виданный выход к заливу, как в случае с «Севкабелем» или «Взморьем», люди особенно живо этим интересуются, ведь это непосредственно касается их собственных возможностей в ежедневной жизни.

Юго-запад Васильевского острова, район Гавани и квартал с историческим названием Чекуши с его обилием фабрик, казарм и складов можно сравнить с маленьким Бруклином. У этой атмосферной припортовой территории есть все шансы повторить судьбу известного нью-йоркского района, стремительно превратившегося из депрессивного в актуальный и модный. Уже сейчас вся Кожевенная линия вплоть до Балтийского завода — это один стихийный кластер с дизайн-лофтами, мастерскими и фотостудиями, пускай они и перемежаются с автосервисами и ремонтными базами. Через два-три года все здесь сильно изменится: относительно рядом откроется новая станция метро «Большой проспект», жилые комплексы будут построены на месте «Ленэкспо», рядом с водонапорной башней Чернихова на бывшей территории завода «Красный гвоздильщик», вокруг Галерной гавани, на намыве. Очевидно, что здесь можно делать бизнес, более того, он сюда уже активно смотрит.

Василеостровцы активно обсуждают как каждую пропавшую кошку, так и масштабные градостроительные проекты 

«Севкабель» — пример успешно работающего предприятия, которое переводит часть производства на новые, более приспособленные для этого территории за городом. А освободившиеся площади адаптирует под функциональное городское пространство. Делается это продуманно и концептуально, по дизайн-проекту, разработанному архитектурным бюро «Хвоя», под руководством нашей управляющей компании Miles & Yards и по четкому плану, позволяющему будущим резидентам окупить вложения в обозримой перспективе. Весь процесс преобразования разделен на этапы — в течение трех лет будет открываться примерно по трети территории, появятся новые функции. Сейчас закончена реновация самого сложного: исторических зданий бывшего НИИ «Севкабель» и здания заводоуправления. Они уже наполняются резидентами и откроются весной — здесь появятся лофты-апартаменты, фуд-корт, барно-ресторанные проекты, студии для занятий, площадка для мероприятий, фотостудия, несколько дизайн- и архитектурных бюро, крафтовая пивоварня, клуб и интерьерный салон. Плохо уничтожать, полезно сохранять контекст, память места. И контекст первой кабельной фабрики в России, принадлежавшей компании Siemens, интересен сам по себе. Кстати, руины дома Карла Сименса сохранились на территории завода, и я мечтаю когда-нибудь восстановить его — все чертежи деревянного здания мы нашли.

Новые высокотехнологичные музеи — еще один из трендов урбанистики. Мы изучили принципы работы всех подобных крупных музеев в мире: за десять лет их количество выросло в три раза. Nemo в Амстердаме или «Эврика» в Финляндии, Ars Electronica в Австрии, «Летная гавань» в Эстонии, «Техмания» в Чехии и многие другие технологические музеи бьют рекорды посещаемости. На первом этаже гигантского кабельного цеха откроется частный музей истории исследования и освоения Арктики с невероятными экспонатами и современной мультимедийной экспозицией. Добавлю, что у нас есть желание преобразовать весь этот трехэтажный корпус в большое институциональное пространство для технологий и искусства.

«Порт Севкабель» мы рассматриваем как противоположность консервативному центру города — да, можно прогуляться по его гранитным набережным, но больше на них делать в общем-то нечего. Здесь же мы планируем использовать опыт, накопленный многими большими городами Европы, где точно так же, как у нас, лучшие места у воды были застроены фабриками и заводами, а в постиндустриальную эпоху полностью реновированы и стали любимыми новыми местами у горожан и туристов. Появился наконец шанс выйти к побережью в морском городе, в котором парадоксально нигде нет выхода к морю, кроме как в парке 300-летия Петербурга.

  • На трех этажах бывшего кабельного цеха планируется создать пространство новых технологий и современного искусства.

  • Неделя "Стрелки"

  • Boiler Room x Ballantine's

Когда заработают в полную силу новые современные общественные пространства на территории «Севкабеля», в «Лахта Центре», их можно будет соединить водными маршрутами с Новой Голландией и с кластерами Artplay, «Голицын-лофт», которые также находятся у воды, — получится наконец использовать актуальное преимущество Петербурга, которое до сих пор никак не задействовано.

Тема урбанистики стала сегодня такой модной и востребованной, потому что у людей появилась возможность внимательно посмотреть, как живут на Западе, и в результате выросли их запросы к качеству городской среды, в которой они существуют каждый день: всем хочется чего-то актуального, человеческого и не сделанного под копирку миллионными тиражами. Видя классическое благоустройство «а-ля ЖЭК-арт» или гигантские промзоны, про приспособление и реновацию которых годами лишь говорят, но ничего не делают, многие задаются вопросом: когда у нас что-то будет меняться? Появляется много любительских или общественных проектов редевелопмента особняков или небольших фабрик. Городу сегодня очевидно не хватает современных общественных пространств, где можно работать, проводить свободное время, чему-то учиться или заниматься творчеством. Раньше эту функцию выполняли дома культуры и парки, после люди массово собирались лишь в торговых центрах, что вроде бы никого уже не устраивает.

Общая тенденция такова, что активные молодые специалисты будут и дальше искать возможности делать город вокруг себя более приспособленным под меняющиеся стандарты современной жизни. Взаимодействовать с собственниками зданий, с городом, с управляющими компаниями. Подобные «Порту Севкабель» пространства будут появляться в разных районах города и становиться новыми местами силы и притяжения для социальной и деловой активности. Возможно, в ближайшие годы мы увидим, как в Петербурге возникут тематические центры города, системы общественных пространств, транслирующие свежий взгляд на привычные вещи, подобно тому, как это происходит в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке.

текст: Виталий Котов

фото: Валентин Блох

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Автор: andrey
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Люди: Алексей Онацко
Материал из номера: Январь
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