Знакомьтесь, Алексей Онацко — урбанист-практик, который превращает Гавань в новый Бруклин

Мне нравится бороться с заборами, которые у нас в России повсюду. И на улице, и в голове. А если серьезно, сейчас я занимаюсь проектами, связанными с развитием новых городских общественных пространств. Создаю фундаменты для людей, что приходят следом и делают на этой концептуальной и хозяйственной базе что-то свое, наполняя объект смыслом и функциями. Началось это лет пятнадцать назад: хотелось творчества и самовыражения, и мы с друзьями искали места, в которых можно себя проявить, показать свое видение организации пространства и времени, протестировать идеи. Устраивали театрализованные рейвы, находили для них всякие заброшки, которые буквально за неделю преобразовывали своими силами и получали что-то новое для праздника. Параллельно я учился на кафедре мировой экономики в СПбГУ, а затем несколько лет в Лондоне по специальности Image production («создание образов») в Университете искусств. То есть урбанистику или архитектуру как таковую я нигде не изучал, шел опытным путем, постоянно делая открытия.

В Петербурге все началось с кластера «Тайга» и Hello Hostel — эти проекты создавали мои друзья, но я тоже принимал в них некоторое участие. Затем в Москве я работал с дизайн-заводом Flacon, после был креативным директором и продюсером проекта «Корабль „Брюсов“» в парке «Музеон», участвовал в планировании резиденции «Флакона» в Сочи и проекта «Хлебозавод 9». В здании петербургского Первого кадетского корпуса мы как-то устроили масштабный светозвуковой и музыкальный перформанс «Гиперпрыжок»: нашей целью было обратить внимание на многочисленные особняки, десятилетиями стоящие заброшенными. Мне всегда было интересно раскапывать что-то мертвое и оживлять это, пусть даже всего на пару дней или часов.

В Москве я жил и работал несколько лет и вернулся в Петербург. Мне здесь сейчас интереснее с творческой точки зрения. В столице за последнее десятилетие реконструировали или снесли практически все заброшенные и неработающие фабрики и заводы. Осталась лишь территория ЗИЛа, но и на ней уже вовсю идет строительство жилых домов и филиала Эрмитажа. Другие пространства либо заморожены в развитии, либо будут полностью перестроены. Петербург сегодня дает гораздо больше возможностей — ведь «серый пояс» у нас огромный, та самая Заборляндия пока никуда не делась. И меня вдохновляет этот потенциальный объем работы — здесь много памятников промышленной архитектуры, которые, к счастью, нельзя просто так разрушить и построить типовое жилье. А значит, появляется шанс сделать на этих территориях интересные долгоиграющие проекты, которые могут быть удачно вплетены в живую ткань города и взаимо­действовать между собой как новые центры локальной культуры. Плохо уничтожать — для бизнеса полезно и выгодно сохранять исторический контекст и создавать неочевидные решения. Это привлекает людей, и за этим будущее.