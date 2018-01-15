Петербурженка во время ремонта нашла под краской альфрейную живопись в стиле модерн

Петербурженка по имени Елена во время ремонта квартиры в одном из домов в центре города обнаружила на стене под слоями краски альфрейные росписи в стиле модерн. Об этом рассказал в соцсетях создатель паблика «Старый фонд» и фотограф Максим Косьмин.