Петербурженка во время ремонта нашла под краской альфрейную живопись в стиле модерн
Петербурженка по имени Елена во время ремонта квартиры в одном из домов в центре города обнаружила на стене под слоями краски альфрейные росписи в стиле модерн. Об этом рассказал в соцсетях создатель паблика «Старый фонд» и фотограф Максим Косьмин.
Ох, друзья. Каждый раз думаю: ну, всё, теперь меня уже ничем не удивить. Но не тут-то было! Сюрпризы старого фонда неисчерпаемы. Во время ремонта в своей квартире, дизайнер интерьеров Елена @east_west_art сделала серию по-настоящему уникальных находок. Под слоями краски внезапно стали проступать оригинальные альфрейные росписи в стиле модерн. Сначала в одной комнате, потом в другой, потом на кухне, на потолке и даже в передней! Везде — разные. Когда-то буквально вся квартира была в трафаретных росписях. Это примерно 1900-й год — рассвет моды на новый стиль в Петербурге. Но Belle Époque длилась не вечно. После революции возвели перегородки, квартиру поделили пополам и всё это закрасили. О росписях успешно забыли лет так на 90. И тут, квартире невероятно повезло попасть в нужные руки. Конечно, расчистка и реставрация росписей совершенно не вписывались в бюджет ремонта. Но снова закрасить находку рука у Елены не поднялась. Профессиональные реставраторы долгие месяцы расчищали и восстанавливали то, что можно было восстановить. При этом, оригинальную фактуру старались сохранить максимально. На фотографии — флоральные мотивы на кухне. Этой квартире досталась лишь одна треть бывшего огромного зала, которому суждено было превратиться в кухню с ванной. Другая часть зала — у соседей, где росписи пока скрыты, но, вероятно, тоже сохранились. А какой здесь потолок! Вообще, приготовьтесь, фотографий из этой квартиры будет много.
Альфрейную живопись можно увидеть в Зимнем, Мраморном, а также Юсуповском дворцах. Она представляет собой разновидность интерьерной росписи, которая имитирует гипсовую лепнину, растительные узоры и другие типы декора.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.