UPD: У пассажиров аэропорта Пулково будут требовать распечатанные электронные билеты

Пассажиры, вылетающие из аэропорта Пулково, должны будут распечатывать электронные билеты. Без них попасть в зону предполетного контроля не удастся. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Петербурге».

Новое правило вводится по требованию прокуратуры. Ведомство провело проверку аэропорта и потребовало, чтобы у каждого пассажира были не только посадочный талон и паспорт, но и распечатанный билет. В воздушной гавани Петербурга такую практику сочли устаревшей и обратили внимание ведомства на то, что все крупные аэропорты мира считают посадочный талон подтверждением наличия у пассажира билета.

Кроме того, в аэропорту выразили беспокойство, что проверка бумажных билетов займет дополнительное время, что может привести к очередям. Предполагалось, что требовать бумажные билеты у пассажиров начнут уже с 15 января, однако пресс-секретарь Пулково Маргарита Потехина рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что правила пока не вступили в силу, и неизвестно, когда это произойдет. По ее словам, сейчас руководство аэропорта изучает федеральную юридическую практику и рассчитывает получить согласование Министерства транспорта на то, чтобы не проводить проверку печатных билетов.

UPD: Процедура контроля документов пассажиров при проходе в стерильную зону аэропорта Пулково не изменилась, пассажирам пока не нужно предъявлять электронные билеты в распечатанном виде, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По материалам «ДП»