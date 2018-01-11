Всего этого сейчас нет по многим причинам, но в самую первую очередь потому, что современная урбанистика с ее позитивистским подтекстом и культом личного комфорта кажется насмешкой над главным городским мифом.

«Строгий, стройный вид», «колоннады полукруг», «неповторимая перспектива Росси» — в расхожем культурном представлении Петербург консервативен, холодно красив, неуютен и к тому же целиком относится к прошедшему времени. Он уже построен, и все, что можно делать сейчас, — оставить все как есть или вяло воспроизводить формулы из царских времен. Екатерина II набережные в гранит одела — и мы тоже в гранит. А как еще? Традиция. Все думают про удобство, когда проектируют пешеходные зоны, и только мы — про закономерности в рисунках линий на плитке. Потому что Петербург — он про порядок и симметрию. Ведь не можем мы опуститься до примитивных забот о тепле попы горожанина, когда за нами Карл Росси?

Конец и начало года в Петербурге — время сумеречное. Солнце всходит, но его редко видно. И если уж предельно прямо отвечать на вопрос, чего не хватает городу, то надо сказать: «тепла и света» — и на этом остановиться. Обитатель невских берегов должен был бы мечтать о том, чтобы превратиться в легкомысленного богача и в конце октября уезжать из Петербурга в теплые края с тем, чтобы вернуться в конце апреля. Большинство, однако же, остаются, и многие — по доброй воле. Меланхолия и ее преодоление стали частью нашей жизни, кажется, на уровне микробиологии.

Люди могут быть сколько угодно согласны с тем, что лучше удобные скамейки, чем неудобные, но сама идея мегаполиса как поставщика простых радостей бытия не может быть близка нам.

Наивно считать, что получится просто взять и признать консервативную повестку изжившей себя и начать заново. Это совершенно невозможно, да и не нужно. Правильно было бы примирить ее с сегодняшним днем. Ведь проблема, по существу, не в контексте, а в неумении его прочесть хоть сколько-нибудь вдумчиво, так, чтобы в нем появился актуальный смысл. Императоров и поэтов, главных авторов устоявшегося образа Петербурга, следует пересмотреть и перечитать.