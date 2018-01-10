Уикенд в Петербурге с 11 по 14 января
Гастроли театра постановщика Цирка Дю Солей Даниэле Финци Паски, спецпоказ байопика о Черчилле с Гари Олдманом «Темные времена», последний шанс увидеть выставку автора мультфильма про Винни-Пуха Федора Хитрука и концерт группы «Аигел» – как весело провести эти выходные в городе.
с 11 января
В утонченном, как скульптуры самого Джакометти, байопике о швейцарском художнике настоящая звезда не невротический дуэт Джеффри Раша и Арми Хаммера и даже не режиссер Стэнли Туччи, а скрупулезно воссоздавший атмосферу мастерской на Монпарнасе оформитель Джеймс Мерифилд.
с 11 января
Комедийное роуд-муви от автора «Мальчишника в Вегасе» Лоуренса Шера с Оуэном Уилсоном, Эдом Хелмсом, а также звездным десантом постарше – Кристофером Уокеном, Дж.К. Симмонсом и Гленн Клоуз. Братья Питер и Кайл Рейнольдсы узнают, что мать их обманывала долгие годы. По ее словам, их отец умер много лет назад от рака, но на самом деле она даже точно не знает, кто он.
с 11 января
Сиквел болливудского блокбастера в лучших индийских традициях: с песнями, танцами и обретением давно потерянных родственников. Во второй части Бахубали узнает историю свержения своего отца-правителя и попытается вернуть законный трон. Красочная сказка от режиссера-визионера С.С. Раджамули стала самым кассовым фильмом Индии в прошлом году.
с 11 января
19:00
На главную роль в режиссерском дебюте легендарного сценариста и продюсера Аарона Соркина Джессику Честейн утвердила ее прототип – Молли Блум, создательница многомиллионной подпольной покерной империи.
11 января
20:00
«Голицын Холл»
В четверг в «Голицын Холл» выступит женский кавер-бэнд «Сестра Петра». 10 девушек-актрис покажут музыкальный перфоманс-фальсификацию в одном театральном действии «Оказаться возле».
до 12 января
Эрарта
В пятницу – последний шанс увидеть «революционную» экспозицию в Эрарте. На ней об октябрьском перевороте размышляют из сегодняшнего дня потомки — советские и современные художники: от Петра Горбаня и Андрея Поздеева до Бориса Забирохина и Ольги Флоренской.
12 января
23:00
Union Bar
На вечеринка из серии Haute Dance в пятницу в Union Bar выступит музыкант из Лондона Lokiboi. В программе – хаус эйсид, дарквейв и локальная поддержка от Кирилла Шаповалова и Benzokot.
12 января
23:50
Mosaique
В Mosaique в пятницу пройдет вечеринка петербургского техно-хаус лейбла MixCult Records. Ее гостем станет один из старейших диджеев Петербурга, основатель Underground Experience, автор книги «Рэйволюция» – Dj Slon. Компанию ему составят куратор MixCult –Kirill Matveev, а так же Pavel Iudin и Ed Popov.
13-21 января
БДТ
Постановщик Цирка Дю Солей и закрытия Олимпиад в Сочи и Турине Даниэле Финци Паска привез в БДТ вдохновленную Дали сновидческую постановку «La Verità». Почему ее непременно нужно увидеть (спойлер – это удивительно красиво!) – читайте в нашем материале.
13, 14 января
17:00
кинотеатр «Аврора»
За неделю до старта официального проката картину «Темные времена» можно увидеть в субботу и воскресенье в «Авроре». За роль Уинстона Черчилля в байопике Джо Райта Гари Олдман уже получил «Золотой глобус» как лучший актер и, скорее всего, повторит успех на премии «Оскар». Фильм рассказывает о поворотном волевом решении британского премьер-министра – несмотря на давление, он отказывается сотрудничать с Адольфом Гитлером и нацистской Германией.
13 января
209:00
«Эрарта»
Дуэт «Аигел» из поэтессы и певицы Айгель Гайсиной (Tak krasivo temno) и электронщика Ильи Барамии («ЕИ», 2h company, «СБПЧ») отобрал тюремную лирику у адептов шансона, создав из мрачной реальности ни на кого непохожий исповедальный хип-хоп. В субботу группа выступит в «Эрарте».
13 января
15:00
Петрикирхе
В кафедральном соборе Петрикирхе пройдет концерт «Орган + Опера». Ведущие солисты Мариинки, Санктъ-Петербургъ Опера, Театра музыкальной комедии исполнят арии под аккомпанемент органа.
13 января
19:00
«Родина»
В субботу в «Родине» вновь покажут на большом экране картину Линн Рэмси «Что-то не так с Тильдой Суинтон и Эзрой Миллером. Лента рассказывает об отношениях матери и нежеланного сына, который совершает страшное преступление.
13 января
«Aurora Hall»
Астраханские рэперы Anacondaz третий год подряд устраивают в Петербурге «Pauzern-карнавал». В программе – выступление музыкантов в неожиданных новогодних образах и хиты «Поезда», «Спаси, но не сохраняй» и другие.
13 января
Галерея «Борей»
До субботы в арт-центре «Борей» проходит выставка памяти Владлена Гаврильчика, одного из лидеров ленинградского андеграунда 1970-х, участника культовых экспозиций в ДК им. Газа и «Невский». Художника не стала 5 декабря прошлого года.
13 января
23:50
Stackenschneider
На первой в 2018-м вечеринке серии Near Mint в роли подарка – давно не игравший хаус Raf, а также знакомые герои клуба Stackenschneider – Fanick, Smirnov и Velvet.
до 14 января
KGallery
В KGallery заканчивается выставка Федора Хитрука, посвященная столетию мультипликатора и художника – автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». В экспозиции – около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы.
14 января
20:00
Эрарта
Драматург, режиссер и актер Иван Вырыпаев в воскресенье исполнит на сцене музея Эрарта свою новую пьесу «Иранская конференция». В Петербурге ее покажут до мировой премьеры – официальный релиз назначен на весну 2018 года.
14 января
«ВелесО»
Первый в России конный театр «ВелесО» и его руководитель актер Евгений Ткачук приготовили новый спектакль-квест – «Не придуманные приключения в знаменитом лесу». Разные герои прочтут под музыку стихи и душераздирающие монологи.
14 января
12:00
«Квартариата», Петергоф
В воскресенье, 14 января, в «Квартариате» пройдет первое в новом году мероприятие в рамках проекта «Пространствование». Начнет его художник Алексей Ачё, который покажет инклюзивный перформанс «Мягкая комната». Далее о восприятии пространства и работе с ним в фотопроектах расскажут Александр Веревкин и Олег Савунов. А в завершении художник Владимир Колбатов проведет семинар на тему «Виктор Берджин и его пространства». Вход свободный.
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