Уикенд в Петербурге с 11 по 14 января

с 11 января

Фильм «Кто наш папа, чувак?» / Father Figures



Комедийное роуд-муви от автора «Мальчишника в Вегасе» Лоуренса Шера с Оуэном Уилсоном, Эдом Хелмсом, а также звездным десантом постарше – Кристофером Уокеном, Дж.К. Симмонсом и Гленн Клоуз. Братья Питер и Кайл Рейнольдсы узнают, что мать их обманывала долгие годы. По ее словам, их отец умер много лет назад от рака, но на самом деле она даже точно не знает, кто он.