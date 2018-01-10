Во дворе Эрмитажа установят скульптуру «Последние дни» с Микки Маусом

Во дворе Эрмитажа 31 марта установят скульптуру современного американского художника Брайана Доннелли «Последние дни». Арт-объект в виде большой черной резиновой фигуры Микки Мауса появится в Петербурге в рамках проекта «Скульптура во дворе».

Примечательно, что художник изобразил голову Микки Мауса похожей на череп с костями, а материал, из которого сделана фигура диснеевского персонажа, не характерен для классической скульптуры.

Брайан Доннелли известен под псевдонимом KAWS. Его работы выставлены в Лондоне, Малаге и Гонконге. Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, «Последние дни» поднимает вопрос об отношениях между массовой культурой и «высоким» искусством, продолжая тем самым линию искусства поп-арта 1960-х годов. Работа художника пробудет в Петербурге до 16 сентября.