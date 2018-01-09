Фото дня: тюлень Крошик с ледяными усами

Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал рождественское фото тюленя Крошика, на котором его усы покрылись льдом. По словам представителей центра, Крошик специально окунал усы в воду и ждал, пока капли замерзнут. 

«В честь новогодних праздников Крошик щеголяет парадным вариантом своих роскошных усов. Усы действительно совершенны, и любоваться на них можно часами», - пишут представители центра по спасению тюленей. 

Ранее основатель центра по спасению балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал нам в интервью о том, как он с женой помогает морским обитателям вернуться в природную среду. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (1)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

  • Valeriy Georgievich Petrov 9 янв., 2018
    Наконец-то хоть какие-то нормальные новости

Наши проекты

Читайте также