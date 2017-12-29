В Неве снова ликвидируют разлив нефтепродуктов

В пятницу, 29 декабря, в районе Свердловской набережной заметили разлив нефтепродуктов в Неву. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Топливо попало в реку прямо из стен набережной. Загрязнение ликвидируют. ТЭЦ-17 заявила иданию, что все системы предприятия работают в штатном режиме. Напомним, 19 декабря масляные разливы растянулись по поверхности воды на стыке Невы и Малой Невки в Петербурге.


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