Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

до 7 января Новая Голландия

Ярмарка на Новой Голландии



С прошлой недели на острове работает новогодний базар. В этом году он на новом месте – во дворе «Бутылки». Следует учесть, что в канун Нового года парк закрывается в 21:00, последний сеанс на катке начнется в 20:00, а ярмарка работает до 19:00. Весь вечер на экране сцены перед катком будет идти трансляция балета «Щелкунчик» в постановке лондонского театра Royal Opera House. Первая начнётся в 15:30, вторая — в 18:30.