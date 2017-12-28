Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах
Концерт Теодора Курентзиса и Noize MC, новая комедия от авторов «1+1», лучшие спектакли для детей и взрослых, а также самые веселые вечеринки – мы точно знаем, как провести эти новогодние праздники в городе, чтобы весь год был таким же насыщенным.
с 28 декабря
Баскетбольный ответ хоккейной «Легенде № 17» – картина о победе сборной СССР на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, к которой ее привел новый бескомпромиссный тренер. Его играет Владимир Машков.
с 28 декабря
19:00
Картина-участник каннской параллельной программы «Особый взгляд» выиграла на фестивале приз за лучший дебют. После долгих лет скитаний Паула возвращается в Париж с любимой кошкой и пытается начать жизнь сначала.
с 28 декабря
Традиционная праздничная франшиза от студии «Мельница», которая подходит и детям, и взрослым. На этот раз богатыри (а также их жены, Алеша, Князь и принцесса Нефертити) будут в Египте спасть мир от тринадцатого месяца Дурило – он решил произнести магические заклинания фараонов и стать самым главным в году.
28 декабря
Концертный зал Мариинского театра
Культовый дирижер вновь приедет в наш город, чтобы исполнить со своим оркестром musicAeterna в Концертном зале Мариинского театра «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича.
28 декабря
20:00
«Космонавт»
На предновогоднем камерном шоу музыкант споет песни «Наутилуса Помпилиуса» в аранжировках Андрея Самсонова, созданных для пластинки «Гудбай, Америка!», посвященной 35-летию группы.
28-30 и 3-4 декабря-января
19:00
ТЮЗ
В дни зимних каникул ТЮЗ покажет премьеру – спектакль «Снежная королева». Свою версию сказки Андерсена про любовь и преданность поставила Антонина Введенская. Помимо новогоднего представления, детей ждет встреча с Дедом Морозом и специальная интерактивная программа в фойе театра.
до 7 января
Новая Голландия
С прошлой недели на острове работает новогодний базар. В этом году он на новом месте – во дворе «Бутылки». Следует учесть, что в канун Нового года парк закрывается в 21:00, последний сеанс на катке начнется в 20:00, а ярмарка работает до 19:00. Весь вечер на экране сцены перед катком будет идти трансляция балета «Щелкунчик» в постановке лондонского театра Royal Opera House. Первая начнётся в 15:30, вторая — в 18:30.
29 декабря
МДТ
Худрук МДТ Лев Додин создал постановку из двух известных текстов Брехта – «Страх и отчаяние в третьей империи» и «Разговоры беженцев». Эксперимент уже оценили эксперты «Золотой маски» – и сам спектакль, и его режиссер претендуют на главную театральную премию России.
29-30 и 2-7 декабря-января
«Упсала-Цирк»
В спектакле-антиподе традиционных «елок» от социального проекта «Упсала-Цирк» детей поздравляют не фейковые Дед Мороз и Снегурочка, а зайцы: показывают акробатические трюки, угощают морковным соком и дарят невероятной красоты книги издательства «Поляндрия».
29 декабря
17:00
Петрикирхе
В катакомбах лютеранской церкви Петрикирхе покажут постановку-диалог с одноименным фильмом Андрея Тарковского. Спектакль был награжден театральной премией «Прорыв». Художник Светлана Черкашина помещает действие в реальную Зону — подвалы лютеранской кирхи, где в советское время находился бассейн.
29-30 декабря
19:00
«Манеж»
В пятницу и субботу в «Манеже» впервые пройдет открытый музыкальный фестиваль «Петербургские вечера». Для него выбран формат променад-концерта – музыку необязательно слушать сидя. Камерный оркестр «Симфониетта Санкт-Петербурга» исполнит произведения Вивальди и Чайковского, Верди и Шуберта, Бородина и советские песни. Вход свободный.
29-30 декабря
22:00
«Кузня»
Предновогодние вечеринки в «Кузне» будут состоять из двух частей. В пятницу всю ночь крутить пластинки будет Théodore Bogdanov, а в субботу – Andrey Kimbar.
29 декабря
23:00
«Танцплощадка»
Литовский диджей с мировым именем Манфредас, друг и соратник Ивана Смагге, звезда больших фестивалей и клубов по всему миру, игравший на Boiler Room, выступит в пятницу в «Танцплощадке».
29 декабря
23:50
клуб «Mosaique»
В Mosaique в пятницу пройдет предновогодняя вечеринка из серии Clamp. Ее гостями станут резидент столичного клуба «Пропаганда» Pasha Sigmatic и ижевский музыкант Anton Lanski. Компанию им составят основатель лейбла Godzilla Kebab – Sames, а так же участник группы D-Pulse – Simon P.
29 декабря
23:59
«Stackenschneider»
На предновогодней вечеринке из серии Sumeba Miyako в компании с Денисом Костицыным (основателем ижевской группировки ABCD) приедет московский продюсер Caprithy, не так давно выпустивший пластинку The Room EP на лейбле Isaiah Tapes. Лиза Смирнова дебютирует на 住めば都 перед очередным возвращением в Кёльн. А Shutta и Eostra сформировали b2b-тандем
29-30 и 6-7 декабря-декабря
Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей» для универмага ДЛТ. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. Существует две версии постановки – для малышей от 6 до 9 лет и ребят от 10 до 14. Аудиоспектакль-променад будет проходит каждые выходные до конца января. Билеты можно приобрести здесь.
31 и 2 декабря-января
Михайловский театр
В канун Нового года в постановке, осовремененной с легкой руки директора Лозаннской оперы Эрика Вижье, роль Дона Базилио исполнит выступавший на сцене Ковент-Гарден вместе с Лучано Паваротти посол доброй воли ООН и ЮНИСЕФ Паата Бурчуладзе.
31 декабря
23:59
«Танцплощадка»
В новогоднюю ночь в клубе «Танцплощадка» крутить всю ночь пластинки будут Тимофей, Cable Toy (ака Паша Михеев) и Volagimop.
31 декабря
23:59
«Mosaique»
В ночь с 2017 на 2018 год на вечеринке «The Bells» в Mosaique выступят сразу два иностранных гостя: основатель Giallo Disco, автор релизов для Crimes Of The Future, Bordello A Parigi, Vivod, Return To Disorder, Castles in Space и многих других – англичанин Antoni Maiovvi, а так же впервые в России выступит проект Lost Trax, отметившийся пластинками на голландских Delsin, Shipwrec, Frustrated Funk, английском Tabernacle Records и испанском Emotions Electric.
31 декабря
23:59
«Stackenschneider»
Всю ночь (через час после боя курантов) ставить музыку будут друзья и резиденты клуба «Stackenschneider»: Deepcase, Ki.Mi., Pavel Iudin, Basic7, Guru.
с 1 января
Авторы французского хита «1+1» Эрик Толедано и Оливье Накаш сняли очаровательную комедию про организатора свадеб Макса – он устраивает очередную церемонию в замке 17 века, но внезапно все идет не по плану. На русском языке, среди прочих, картину дублировали Александр Паль и звезда Мастерской Петра Фоменко – Амбарцум Кабанян.
1 января
20:00
«Космонавт»
Концерт главной блюзовой группы Петербурга в первый день года – это уже добрая традиция. Не исключение и 2018-ый. Билли Новик и его банда продемонстрируют, как это – «отрываться по-питерски»
2-3 января
БДТ
В спектакле худрука БДТ Андрея Могучего классический текст пьесы Островского соединен с музыкой авангардного мультиинструменталиста Александра Маноцкова, ставшего композитором постановки.
2-4 января
МДТ
Только в дни школьных каникул в МДТ покажут веселую постановку по мотивам пьесы Павла Финна, в которой в роли Бабы-Яги на сцену выходит Елизавета Боярская.
2-7 января
Пассажирский порт
Со 2 по 7 января в Пассажирском порту пройдет новогодняя ярмарка «ЗимаФест», в рамках которой петербуржцы смогут спуститься с самой высокой искусственной ледяной горки в городе. Также планируется катание на коньках, множество мастер-классов, различные квесты и шоу с розыгрышем призов. Вход свободный.
2 января
23:59
«Stackenschneider»
Резидент нью-йоркских вечеринок ReSolute Максим Батюнин вновь приедет в Петербург. Локальную поддержку диджею окажут Koksharov и Kovalev.
3 января
Мариинский-2
Постановка хореографа Владимира Варнавы для Пермского театра оперы и балеты с ноября 2017-го переехала в Петербург и новогодние каникулы – отличный повод ее увидеть. К тому же 3 января ее покажут два раза – в 12:00 и 17:00.
3 января
17:00
«Аврора»
На каникулах Петербурге покажут картину автора «Большого всплеска» (римейка «Бассейна» с Тильдой Суинтон) Лука Гуаданьино. Картина не выходит в российский прокат и «поймать» ее в кино довольно сложно. Фильм вновь посвящен курортным страстям: 17-летний Элио влюбляется в Оливера — молодого американского ученого, ассистента его отца.
3 января
20:00
«Космонавт»
Рэпер с четкой гражданской позицией Иван Алексеев (ака Noize MC) проведет в Петербурге концерт-новогоднюю елку. В программе – как треки с альбома «Царь горы», так и хиты-шлягеры «Устрой дестрой» и «За закрытой дверью».
с 4 января
Духоподъемный фильм дебютанта Майкл Грэйси с Хью Джекманом, Мишель Уильямс и Заком Эфроном о Финеасе Тэйлоре Барнуме — скандальном антрепренере и родоначальнике шоу-бизнеса, который организовал в XIX веке один из самых популярных бродячих цирков.
4 января
Ленсовета
Вольная версия пьесы «Сон в летнюю ночь», в которой герои Шекспира встречают героев Достоевского. Режиссером спектакля стал актер Роман Кочережевский, поставившей его под чутким руководством мэтра Юрия Бутусова. По словам Кочержевского, «это история о нервных и эгоистичных молодых людях, остро чувствующих время и любящих свою любовь: они понимают, что могут не успеть стать счастливыми и ломают себя, а во сне или помутнении вдруг сталкиваются со своими страхами и желаниями».
4 января
20:00
Эрарта-Сцена
На акустическом концерте в Эрарте Ольга Арефьева презентует свой новый альбом «Триптиц», сочетающий гипнотические духовные напевы, рок-компазиции и индуистские мантры.
5 января
19:30
«Мастерская Григория Козлова»
Ироничная фантазия режиссера Петра Коэна на тему внутрипрофессиональных отношений, творчества и любви. В его мире парадоксально сталкиваются мотивы «Гранатового браслета» Куприна и «Матрицы» Вачовски.
6 января
20:30
Эрарта-Сцена
«Русская француженка» Женя Любич сыграет в Эрарте свой уже традиционный рождественский – «белый концерт». В программе – все самые романтичные хиты певицы от саундтрека к «Он – дракон» «Колыбельная тишины» до «Галактики» и непотопляемой «Russian Girl».
6 января
«Gestalt»
В день рождения Элвиса Пресли, 6 января, культовая русско-американская рок-группа «Red Elvises» даст традиционный ежегодный концерт в Петербурге. Бэнд появился в 1995 году в Калифорнии. Когда-то, в 1980-х, участники группы играли в «Лимпопо».
6 января
20:00
«Космонавт»
Выпивающий интеллигент Зиновий Аркадьевич Биртман, который жил в Тюмени в далекие 70-е, был советским Жюлем Верном. В своих стихах ему удалось предсказать реалии сегодняшнего дня: от «лайков» до «селфи». Произведения эти спустя три десятка лет нашли энтузиасты из творческого объединения «Наследие». Сейчас Биртман звучит так, как если бы Высоцкий объединился с ВИА «Песняры»: суровая сибирская лирика и развеселые советские пассажи. А в начале январе бард устроит «Синий огонек».
7 января
БДТ
В постановке Владимира Панкова, худрука московского театра «Центр драматургии и режиссуры», действие пьесы идет в двух временных измерениях: «здесь и сейчас» и воспоминания о том, что случилось очень давно. Ольга, Маша и Ирина на сцене предстают одновременно в двух возрастах. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис: Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская и Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова, а также Юлия Дейнега и Алена Кучкова.
7-11 января
Эрарта-Сцена
На уже традиционном ежегодном фестивале Volkov Manifest вновь все события будут разворачиваться вокруг контрабасиста Владимира Волкова. Например, вместе с Вячеславом Гайворонским он исполнит программу Skambha Gita, а также сыграет в музспектакле «Шагал и Малевич». Подробная программа здесь.
7 января
улица Рубинштейна, 8
Спектакль Семена Александровского – это одновременно бар-хоппинг по улице Рубинштейна и следственный эксперимент по творчеству и биографии писателя Сергея Довлатова. Пять баров, семь эпизодов из жизни подследственного, один старший сержант Кузнецов, двадцать зрителей и четыре литра водки. Спектакль начинается у бара «Проходимец» по улице Рубинштейна, 8. Билеты здесь.
7 января
20:00
«Космонавт»
Отметивший в 2017-м 45-летие музыкант в Новый год актуален, как никогда. Праздничные выходные – это ведь что-то точно про «Верхом на звезде» и «Маленькую лошадку».
8 января
БДТ
Название поставленной Андреем Могучим пьесы Ивана Вырыпаева можно принимать вполне буквально. Все герои этого густонаселенного спектакля ищут ответы на важные вопросы, рассуждают на духовные темы и выясняют отношения между собой, будучи совершенно пьяными на протяжении всего действия.
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