Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах

31 декабря 23:59 «Mosaique»

Вечеринка «The Bells»



В ночь с 2017 на 2018 год на вечеринке «The Bells» в Mosaique выступят сразу два иностранных гостя: основатель Giallo Disco, автор релизов для Crimes Of The Future, Bordello A Parigi, Vivod, Return To Disorder, Castles in Space и многих других – англичанин Antoni Maiovvi, а так же впервые в России выступит проект Lost Trax, отметившийся пластинками на голландских Delsin, Shipwrec, Frustrated Funk, английском Tabernacle Records и испанском Emotions Electric.