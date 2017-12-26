На Петроградской стороне выпал синий снег
Жители Петроградской стороны с утра обнаружили во дворах синий снег. Насколько вредно лепить из него снеговиков или выгуливать по синей целине питомцев и детей, выясняют экологи.
Синий снег покрыл Аптекарский проспект. Жители опасаются, что разноцветные сугробы – результат вредных выбросов при сносе химико-фармацевтического завода. Разбираться поехали сотрудники комитета по природопользованию Смольного и Росприроднадзор с мобильной лабораторией.
Cиний снег с утра лежит как на припаркованных автомобилях, так и на подоконниках верхних этажей и земле вплоть до проспекта Медиков. Очевидцы уточняют, что распространен он не равномерно — волнами, как будто «краску» откуда-то сдуло и разнесло ветрами. Толщина покрова около 1 см. Все респонденты «Фонтанки» заявили, что видят подобное явление впервые в жизни.
«По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте», – сообщила «Фонтанке» 26 декабря местная жительница Екатерина.
Жители района переживают за домашних питомцев и детей, которые порываются лепить синих снеговиков.
В Гринписе «Фонтанке» заявили, что не имеют сейчас специалистов для того, чтобы оценить вред и масштабы явления. Застройщик запросил время для подготовки комментариев, а комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности направил на место своего специалиста. На место выехал и Роспотребнадзор вместе с сотрудниками Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу.
Аналогов явления в Петербурге в ближайшем прошлом обнаружить не удалось. Подобное фиксировалось в 2015 году в Челябинске. Как сообщала тогда RT, синий снег взяли на проверку экологи, которые установили, что он не представляет опасности — причиной его появления стал выброс в атмосферу красителя для пасхальных яиц с фабрики, находящейся неподалёку.
«Насколько я знаю, у нас в Петербурге никто никогда не жаловался на синий снег, – подтвердила «Фонтанке» начальник центра мониторинга загрязнения окружающей среды петербургского Гидрометцентра Анастасия Луковская. – Хотя по России был и синий, и чуть ли не красный снег, и какой-то ещё. Синюю реакцию может дать кобальт или метиленовая синь. Возможно, что принесло какой-то порошок красящий, и он при контакте с влажной средой просто начал растворяться.
По материалам «Фонтанки»
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