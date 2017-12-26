На Петроградской стороне выпал синий снег

Жители Петроградской стороны с утра обнаружили во дворах синий снег. Насколько вредно лепить из него снеговиков или выгуливать по синей целине питомцев и детей, выясняют экологи.

Синий снег покрыл Аптекарский проспект. Жители опасаются, что разноцветные сугробы – результат вредных выбросов при сносе химико-фармацевтического завода. Разбираться поехали сотрудники комитета по природопользованию Смольного и Росприроднадзор с мобильной лабораторией.

Cиний снег с утра лежит как на припаркованных автомобилях, так и на подоконниках верхних этажей и земле вплоть до проспекта Медиков. Очевидцы уточняют, что распространен он не равномерно — волнами, как будто «краску» откуда-то сдуло и разнесло ветрами. Толщина покрова около 1 см. Все респонденты «Фонтанки» заявили, что видят подобное явление впервые в жизни.

«По нашим предположениям, его принесло ветром от здания химико-фармацевтического НИИ, который начали сносить на Аптекарском проспекте», – сообщила «Фонтанке» 26 декабря местная жительница Екатерина.

Жители района переживают за домашних питомцев и детей, которые порываются лепить синих снеговиков.

В Гринписе «Фонтанке» заявили, что не имеют сейчас специалистов для того, чтобы оценить вред и масштабы явления. Застройщик запросил время для подготовки комментариев, а комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности направил на место своего специалиста. На место выехал и Роспотребнадзор вместе с сотрудниками Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу.