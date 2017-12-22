В Петербурге появится сквер Даниила Гранина

Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти писателя Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Правительству РФ поручено образовать специальный оргкомитет, а также «обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А.Гранина», – говорится в указе.

Правительству Петербурга рекомендовано присвоить имя Гранина скверу в северной столице, установить мемориальную доску на доме, где он жил, и создать культурно-просветительский центр писателя в одной из городских библиотек.

Почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин скончался 5 июля 2017 года на на 99-ом году жизни. Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился в 1919 году. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, год спустя ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения. В 1949 году он начал печататься и издаваться. Даниил Александрович автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем). Кроме того — романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. В конце 1960-х работал первым секретарем Ле­нин­град­ско­го от­де­ле­ния Союза писателей РСФСР. В 1989-1991 году избирался народным депутатом СССР.

В 2014 году писатель был отмечен почетной премией «Выбор города» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». Здесь можно прочитать его эксклюзивное интервью для нашего журнала.

По материалам «Фонтанки»