В Петербурге появится сквер Даниила Гранина
Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти писателя Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения.
Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Правительству РФ поручено образовать специальный оргкомитет, а также «обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти, подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Д.А.Гранина», – говорится в указе.
Правительству Петербурга рекомендовано присвоить имя Гранина скверу в северной столице, установить мемориальную доску на доме, где он жил, и создать культурно-просветительский центр писателя в одной из городских библиотек.
Почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин скончался 5 июля 2017 года на на 99-ом году жизни. Даниил Гранин (настоящая фамилия — Герман) родился в 1919 году. В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института, год спустя ушёл на фронт в составе дивизии народного ополчения. В 1949 году он начал печататься и издаваться. Даниил Александрович автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем). Кроме того — романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. В конце 1960-х работал первым секретарем Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. В 1989-1991 году избирался народным депутатом СССР.
В 2014 году писатель был отмечен почетной премией «Выбор города» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». Здесь можно прочитать его эксклюзивное интервью для нашего журнала.
По материалам «Фонтанки»
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