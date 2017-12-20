Уикенд в Петебурге с 21 по 24 декабря
Перезапущенная франшиза «Елки» с Дмитрием Нагиевым, сиквел «Джуманджи», новогодний базар в Новой Голландии и выставки-распродажи современного искусства – как весело и с пользой провести эти выходные в городе.
20-14 декабря-января
галерея «Свиное рыло»
Выставка-распродажа «КонтрРеволюция»
Художники из объединения «Колхуи» устраивают традиционную предновогоднюю экспозицию. На этот раз, в год столетия Октябрьского переворота, ее посвятили представителям «контрреволюции и белого движения». Среди участников выставки – Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Андрей Кагадеев и многие другие. Вход бесплатный, а сами арт-объекты (вполне в духе капитализма) можно будет приобрести.
Художники из объединения «Колхуи» устраивают традиционную предновогоднюю экспозицию. На этот раз, в год столетия Октябрьского переворота, ее посвятили представителям «контрреволюции и белого движения». Среди участников выставки – Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Андрей Кагадеев и многие другие. Вход бесплатный, а сами арт-объекты (вполне в духе капитализма) можно будет приобрести.
с 21 декабря
Фильм «Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle
В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.
В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.
с 21 декабря
Фильм «Елки новые»
За перезапуск праздничной франшизы отвечал режиссер «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.
За перезапуск праздничной франшизы отвечал режиссер «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.
с 21 декабря
Фильм «Фердинанд» / Ferdinand
Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».
Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».
с 21 декабря
Фильм «Вечеринка» / The Party
Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия Салли Поттер с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия Салли Поттер с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.
21 декабря
19:30
«Ленфильм»
Предпремьерный показ фильма «Молодая женщина»
За неделю до релиза на «Ленфильме» покажут картину «Молодая женщина». Фильм-участник каннской параллельной программы «Особый взгляд» выиграл на фестивале «Золотую камеру» – приз за лучший дебют. Ленту представит кинокритик, заместитель главреда журнала «Сеанс» Василий Степанов. После долгих лет скитаний Паула возвращается в Париж с любимой кошкой и пытается начать жизнь сначала.
За неделю до релиза на «Ленфильме» покажут картину «Молодая женщина». Фильм-участник каннской параллельной программы «Особый взгляд» выиграл на фестивале «Золотую камеру» – приз за лучший дебют. Ленту представит кинокритик, заместитель главреда журнала «Сеанс» Василий Степанов. После долгих лет скитаний Паула возвращается в Париж с любимой кошкой и пытается начать жизнь сначала.
22, 23, 25 декабря
19:00
Вторая сцена БДТ
Спектакль «Толстого нет»
На Второй сцене БДТ – премьера спектакля «Толстого нет», который поставил ученик Андрея Могучего Денис Хуснияров (для «Приюта комедианта», но играют ее в Каменоостровском театре). В пьесе Ольги Погодиной-Кузминой Льва Николаевича и правда нет – она полностью посвящена его музе и жене Софье Андреевне. Ее играет прима ленинградского театра Ольга Антонова.
На Второй сцене БДТ – премьера спектакля «Толстого нет», который поставил ученик Андрея Могучего Денис Хуснияров (для «Приюта комедианта», но играют ее в Каменоостровском театре). В пьесе Ольги Погодиной-Кузминой Льва Николаевича и правда нет – она полностью посвящена его музе и жене Софье Андреевне. Ее играет прима ленинградского театра Ольга Антонова.
22 декабря
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с Дашей Малыгиной
В клубе «Танцплощадка» в пятницу – вечеринка без техно. Пластинки будут крутить модель и диджей Даша Малыгина, а также Прохоров, Perila и Kierastoboy.
В клубе «Танцплощадка» в пятницу – вечеринка без техно. Пластинки будут крутить модель и диджей Даша Малыгина, а также Прохоров, Perila и Kierastoboy.
23 декабря
18:00
Забег Дедов Морозов
В субботу в Петербурге пройдет забег Дедов Морозов во главе с «официальным» – из Великого Устюга. Участникам преодолеют дистанцию в 2,5 км: от Миллионной улицы через Аптекарский переулок к Мойке. По набережной бегуны вернутся на старт – на Дворцовую площадь. Зарегистрироваться на акцию можно в группе во «ВКонтакте».
В субботу в Петербурге пройдет забег Дедов Морозов во главе с «официальным» – из Великого Устюга. Участникам преодолеют дистанцию в 2,5 км: от Миллионной улицы через Аптекарский переулок к Мойке. По набережной бегуны вернутся на старт – на Дворцовую площадь. Зарегистрироваться на акцию можно в группе во «ВКонтакте».
23-7 декабря-января
Новая Голландия
Новогодний базар в Новой Голландии
С субботы на острове начнет работать новогодний базар. В этом году он откроется на новом месте – во дворе «Бутылки». В день открытия там выступит духовой оркестр «Мосбрас». На острове установили 8-метровую елку, украшенную двумя тысячами игрушек. Вокруг нее также появятся 14 киосков с подарками.
С субботы на острове начнет работать новогодний базар. В этом году он откроется на новом месте – во дворе «Бутылки». В день открытия там выступит духовой оркестр «Мосбрас». На острове установили 8-метровую елку, украшенную двумя тысячами игрушек. Вокруг нее также появятся 14 киосков с подарками.
23-7 декабря-января
«Упсала-Цирк»
Новогодний карнавал «Зайчество»
Благотворительный проект «Упсала-Цирк» в этом году вновь проводит необычный карнавал – ответ скучным и традиционным новогодним елкам. Вместо ненастоящих Деда Мороза и Снегурочки главными героями праздничной феерии станут зайцы. В программе – коктейльная вечеринка с морковным соком, необычные зимние игры под открытым небом, арт-объекты и аттракционы, а также отличные подарки – сказочно красивые книги издательства «Поляндрия».
Благотворительный проект «Упсала-Цирк» в этом году вновь проводит необычный карнавал – ответ скучным и традиционным новогодним елкам. Вместо ненастоящих Деда Мороза и Снегурочки главными героями праздничной феерии станут зайцы. В программе – коктейльная вечеринка с морковным соком, необычные зимние игры под открытым небом, арт-объекты и аттракционы, а также отличные подарки – сказочно красивые книги издательства «Поляндрия».
23 декабря
12:00
Творческое пространство «0+»
6/7 Независимая ярмарка современного искусства
В субботу в пространстве «0+» в Кузнечном переулке, 19 на одной площадке объединятся более 50 молодых художников, чтобы представить свое искусство. Все работы можно будет приобрести. В программе – народные гулянья с выступлением Силача Вудмана, который будет гнуть и ломать ель на арене, баранками от Демьяна Хёрста и пряниками от Маньки Облигации. Развлекать публику будет скоморох Семен Мотолянец, а народный фольклор зачитает MC Степанов. Также на ярмарке будет специально подготовленная Лерой Лернер новогодняя елка.
В субботу в пространстве «0+» в Кузнечном переулке, 19 на одной площадке объединятся более 50 молодых художников, чтобы представить свое искусство. Все работы можно будет приобрести. В программе – народные гулянья с выступлением Силача Вудмана, который будет гнуть и ломать ель на арене, баранками от Демьяна Хёрста и пряниками от Маньки Облигации. Развлекать публику будет скоморох Семен Мотолянец, а народный фольклор зачитает MC Степанов. Также на ярмарке будет специально подготовленная Лерой Лернер новогодняя елка.
23 декабря
20:00
«Мачты»
Концерт Ishome
Одна из главных героинь русской электроники выступит в субботу в клубе «Мачты». Ishome – сценический псевдоним продюсера и музыканта Мирабеллы Карьяновой, доказавшей свою состоятельность на гипнотическом дебютном альбоме «Confession».
Одна из главных героинь русской электроники выступит в субботу в клубе «Мачты». Ishome – сценический псевдоним продюсера и музыканта Мирабеллы Карьяновой, доказавшей свою состоятельность на гипнотическом дебютном альбоме «Confession».
23 декабря
23:00
«Кузня»
«Идеальная вечеринка»
В субботу в «Кузне» пройдет вечеринка Федора Крылова (ака KTO DJ?), которая названа просто и нескромно: «Идеальная». На ней выступит сам KTO DJ?, а также его друзья. Вход свободный.
В субботу в «Кузне» пройдет вечеринка Федора Крылова (ака KTO DJ?), которая названа просто и нескромно: «Идеальная». На ней выступит сам KTO DJ?, а также его друзья. Вход свободный.
24 декабря
20:00
Большой зал Филармонии
Закрытие фестиваля «Площадь искусств»
Международный зимний фестиваль завершится чествованием Родиона Щедрина: в этому году знаменитому композитору исполняется 85 лет. В программе – его произведения «Старинная музыка российских провинциальных цирков», Концерт для оркестра №1 «Озорные частушки» и другие. Их исполнят Симфонический оркестр филармонии (дирижеры Юрий Темирканов и Николай Алексеев), виолончелист Александр Бузлов и меццо-сопрано Олеся Петрова.
Международный зимний фестиваль завершится чествованием Родиона Щедрина: в этому году знаменитому композитору исполняется 85 лет. В программе – его произведения «Старинная музыка российских провинциальных цирков», Концерт для оркестра №1 «Озорные частушки» и другие. Их исполнят Симфонический оркестр филармонии (дирижеры Юрий Темирканов и Николай Алексеев), виолончелист Александр Бузлов и меццо-сопрано Олеся Петрова.
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