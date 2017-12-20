Уикенд в Петебурге с 21 по 24 декабря

23 декабря 12:00 Творческое пространство «0+»

6/7 Независимая ярмарка современного искусства



В субботу в пространстве «0+» в Кузнечном переулке, 19 на одной площадке объединятся более 50 молодых художников, чтобы представить свое искусство. Все работы можно будет приобрести. В программе – народные гулянья с выступлением Силача Вудмана, который будет гнуть и ломать ель на арене, баранками от Демьяна Хёрста и пряниками от Маньки Облигации. Развлекать публику будет скоморох Семен Мотолянец, а народный фольклор зачитает MC Степанов. Также на ярмарке будет специально подготовленная Лерой Лернер новогодняя елка.