Уикенд в Петебурге с 21 по 24 декабря

Фильм «Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle



В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.