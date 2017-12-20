Уикенд в Петебурге с 21 по 24 декабря

Перезапущенная франшиза «Елки» с Дмитрием Нагиевым, сиквел «Джуманджи», новогодний базар в Новой Голландии и выставки-распродажи современного искусства – как весело и с пользой провести эти выходные в городе. 

20-14 декабря-января

галерея «Свиное рыло»

Выставка-распродажа «КонтрРеволюция»

Художники из объединения «Колхуи» устраивают традиционную предновогоднюю экспозицию. На этот раз, в год столетия Октябрьского переворота, ее посвятили представителям «контрреволюции и белого движения». Среди участников выставки – Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Андрей Кагадеев и многие другие. Вход бесплатный, а сами арт-объекты (вполне в духе капитализма) можно будет приобрести.

с 21 декабря

Фильм «Джуманджи: Зов джунглей» / Jumanji: Welcome to the Jungle

В сиквеле культовой картины 1995 года подростки попадают не в настольную, а видеоигру. Чтобы вернуться домой, им предстоит пройти миссию в джунглях, играя за коротышку, воительницу-амазонку, профессора и силача. Фильм посвятили памяти актера Робина Уильямса.

с 21 декабря

Фильм «Елки новые»

За перезапуск праздничной франшизы отвечал режиссер «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников, позвав участвовать любимых актеров: от жены Юлии Александровой до звезды «Реальных пацанов» Валентины Мазуниной и Дмитрия Нагиева.

с 21 декабря

Фильм «Фердинанд» / Ferdinand

Анимационная картина от создателей «Рио» и «Ледникового периода» о добродушном быке-пацифисте, который по ошибке был выбран для участия в корриде. Фильм основан на книге Манро Лифа «История Фердинанда».

с 21 декабря

Фильм «Вечеринка» / The Party

Будто написанная Вуди Алленом (на самом деле нет) черно-белая комедия Салли Поттер с Киллианом Мерфи об одной неудачной дружеской пирушке в этом году претендовала на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

21 декабря

19:30

«Ленфильм»

Предпремьерный показ фильма «Молодая женщина»

За неделю до релиза на «Ленфильме» покажут картину «Молодая женщина». Фильм-участник каннской параллельной программы «Особый взгляд» выиграл на фестивале «Золотую камеру» – приз за лучший дебют. Ленту представит кинокритик, заместитель главреда журнала «Сеанс» Василий Степанов. После долгих лет скитаний Паула возвращается в Париж с любимой кошкой и пытается начать жизнь сначала.

22, 23, 25 декабря

19:00

Вторая сцена БДТ

Спектакль «Толстого нет»

На Второй сцене БДТ – премьера спектакля «Толстого нет», который поставил ученик Андрея Могучего Денис Хуснияров (для «Приюта комедианта», но играют ее в Каменоостровском театре). В пьесе Ольги Погодиной-Кузминой Льва Николаевича и правда нет – она полностью посвящена его музе и жене Софье Андреевне. Ее играет прима ленинградского театра Ольга Антонова.

22 декабря

23:00

«Танцплощадка»

Вечеринка с Дашей Малыгиной

В клубе «Танцплощадка» в пятницу – вечеринка без техно. Пластинки будут крутить модель и диджей Даша Малыгина, а также Прохоров, Perila и Kierastoboy.

23 декабря

18:00

Забег Дедов Морозов

В субботу в Петербурге пройдет забег Дедов Морозов во главе с «официальным» – из Великого Устюга. Участникам преодолеют дистанцию в 2,5 км: от Миллионной улицы через Аптекарский переулок к Мойке. По набережной бегуны вернутся на старт – на Дворцовую площадь. Зарегистрироваться на акцию можно в группе во «ВКонтакте».

23-7 декабря-января

Новая Голландия

Новогодний базар в Новой Голландии

С субботы на острове начнет работать новогодний базар. В этом году он откроется на новом месте – во дворе «Бутылки». В день открытия там выступит духовой оркестр «Мосбрас». На острове установили 8-метровую елку, украшенную двумя тысячами игрушек. Вокруг нее также появятся 14 киосков с подарками.

23-7 декабря-января

«Упсала-Цирк»

Новогодний карнавал «Зайчество»

Благотворительный проект «Упсала-Цирк» в этом году вновь проводит необычный карнавал – ответ скучным и традиционным новогодним елкам. Вместо ненастоящих Деда Мороза и Снегурочки главными героями праздничной феерии станут зайцы. В программе – коктейльная вечеринка с морковным соком, необычные зимние игры под открытым небом, арт-объекты и аттракционы, а также отличные подарки – сказочно красивые книги издательства «Поляндрия».

23 декабря

12:00

Творческое пространство «0+»

6/7 Независимая ярмарка современного искусства

В субботу в пространстве «0+» в Кузнечном переулке, 19 на одной площадке объединятся более 50 молодых художников, чтобы представить свое искусство. Все работы можно будет приобрести. В программе – народные гулянья с выступлением Силача Вудмана, который будет гнуть и ломать ель на арене, баранками от Демьяна Хёрста и пряниками от Маньки Облигации. Развлекать публику будет скоморох Семен Мотолянец, а народный фольклор зачитает MC Степанов. Также на ярмарке будет специально подготовленная Лерой Лернер новогодняя елка.

23 декабря

20:00

«Мачты»

Концерт Ishome

Одна из главных героинь русской электроники выступит в субботу в клубе «Мачты». Ishome – сценический псевдоним продюсера и музыканта Мирабеллы Карьяновой, доказавшей свою состоятельность на гипнотическом дебютном альбоме «Confession».

23 декабря

23:00

«Кузня»

«Идеальная вечеринка»

В субботу в «Кузне» пройдет вечеринка Федора Крылова (ака KTO DJ?), которая названа просто и нескромно: «Идеальная». На ней выступит сам KTO DJ?, а также его друзья. Вход свободный.

24 декабря

20:00

Большой зал Филармонии

Закрытие фестиваля «Площадь искусств»

Международный зимний фестиваль завершится чествованием Родиона Щедрина: в этому году знаменитому композитору исполняется 85 лет. В программе – его произведения «Старинная музыка российских провинциальных цирков», Концерт для оркестра №1 «Озорные частушки» и другие. Их исполнят Симфонический оркестр филармонии (дирижеры Юрий Темирканов и Николай Алексеев), виолончелист Александр Бузлов и меццо-сопрано Олеся Петрова.  

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