В Петербурге закроют реки и каналы для гидроциклов и гребных лодок

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление, согласно которому в 2018 году байдаркам, каякам, водным мотоциклам, надувным и гребным лодкам запретят сплавляться по Фонтанке, Мойке и еще пяти рекам и каналам Петербурга. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность — гребные суда не обладают достаточной скоростью и маневренностью.

Новый запрет не распространяется на Неву и те мероприятие, во время которых по указанным рекам и каналам будет прекращено движение судов. Примечательно, что инцииаторами запрета стали пассажирские перевозчики. «Мы дважды за период навигации спасали людей. Пароход появляется из поворота, поднимает волну, она сбивает людей на досках. Рано или поздно это плохо бы закончилось», — передает «Фонтанка» слова президента ассоциации владельцев пассажирских судов Евгения Зубарева.

В свою очередь, владельцы гребных судов выступили с критикой решения городских властей. «Это большой удар, Мы собирались открывать базу в Новой Голландии со всей инфраструктурой, эллингами. Теперь это все под угрозой», — заявил глава гребного департамента ассоциации развития циклических видов спорта Дмитрий Смирнов.