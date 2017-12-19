В Петербурге на одной из улиц появилась картина со сложенными в форме креста полицейскими дубинками

В Петербурге появилась картина уличного художника Миши Маркера, на которой изображен крест, сложенный из двух полицейских дубинок. Картину дополняет надпись «Покайся».

Ранее стрит-арт художник Миша Маркер вывесил антивоенную картину «Каре» на пересечении Загородного проспекта и Щербакова переулка, на перекрестке улиц Марата и Разъезжей разместил работу по мотивам песни Виктора Цоя, на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы повесил картину «Заприщай и властвуй», а на Лиговском проспекте благодаря художнику появилась работа «Каждый свят».