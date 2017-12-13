Уикенд в Петербурге с 14 по 17 декабря

15 декабря 20:00 Новая Голландия

Вечеринка Love Boat на катке



В пятницу на Новой Голландии пройдет основанная Виталием Козаком вечерника Love Boat. Начнется она с 20:00 на катке острова. Ставить музыку будут вокалистка группы Wet Red Эва Вострокнутова, журналист и модник Игорь Компаниец и сам Виталий Козак. Перед сценой бармены «Кузни» будут готовить фирменные напитки, а после полуночи вечеринка переместится в сам бар. Стоимость билета 600 рублей – в него включены три сеанса катания (которые будут объединены в один), а также прокат коньков. Количество билетов ограничено, купить их можно в день вечеринки в кассах катка.