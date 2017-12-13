Уикенд в Петербурге с 14 по 17 декабря
Новый эпизод «Звездных войн», фестиваль Юрия Темирканова «Площадь искусств», концерты Луны, Антохи МС и ВИА «Пролетарское танго» – как культурно и весело провести эти выходные в городе.
c 12 декабря
Картина-оммаж британскому мэтру поп-арта, художнику Дэвиду Хокни, основанная на серии его интервью режиссеру Филу Грабски и двух персональных выставках-блокбастерах в Королевской академией художеств в Лондоне в 2012-м и 2016-м. Если вы не видели их вживую, культурный пробел можно восполнить в кино.
13-17 декабря
киноцентр «Великан-парк»
Киноклуб «Синемафия» проведет в «Великан-парке» третий Фестиваль кино Португалии в Петербурге. На этот раз на смотре покажут байопик «Зевс» о седьмом президенте страны Мануэле Тейшейре Гомише, драмы «Вдали от берега» и «Девушка своего времени» и многие другие ленты. Полная программа здесь. Вход свободный по предварительной онлайн-регистрации. Она открывается за 30 часов до сеанса (в 14:00), количество мест ограничено.
14-24 декабря
Филармония
В четверг в Петербурге стартует ежегодный музыкальный фестиваль «Площадь Искусств». На открытии смотра выступит пианист-виртуоз Евгений Кисин. Подробная программа смотра – в гиде от дирижера, художественного руководителя Филармонии Юрий Темирканов.
c 14 декабря
По традиции студии Lucasfilm, оберегающей зрителей от спойлеров, о картине известно немногое. В восьмой части культовой франшизы (и второй в перезапущенной трилогии) события будут разворачиваться после гибели Хана Соло. Рей (Дэйзи Ридли) обнаруживает в себе пробуждение Силы, а Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Темную сторону. Картина стала последним фильмом актрисы Кэрри Фишер – исполнительница роли Леи ушла из жизни год назад.
c 14 декабря
Режиссер «Филомены» и «Опасных связей» Стивен Фрирз снял вольный байопик о королеве Виктории с Джуди Денч в главной роли. Картина посвящена неожиданной дружбе 80-летней главы Великобритании и индийского слуги Абдула Карима.
c 14 декабря
Хоррор с Роберт Инглундом из «Кошмара на улице Вязов» (нет, здесь он не Фредди Крюгер, а доктор) о старинном языческом ритуале, вызывающем «полуночного человека» (это монстр, которые любит играть в кровавые игры и побеждать в них). Фильм – ремейк одноименной ирландской картины 2013 года, чей режиссер Роб Кеннеди выступил в американской адаптации автором сценария.
c 14 декабря
Для своей первой картины «Близкие» (по магистральной для этого киногода теме несчастливых семей) режиссер Ксения Зуева выбрала эстетику Василия Сигарева и Валерии Гай Германики. У последней позаимствовав не только киноязык, но и актрису Надежду Иванову из «Школы», удивительно точную в образе закомплексованной девочки-подростка.
c 14 декабря
Праздничный конкурент франшизы «Елки» – комедия от дочери режиссера Веры Сторожевой Ольги Поповой (в детстве сыгравшей в «Чеховских мотивах» Киры Муратовой). Жильцы одного столичного дома пытаются выжить в канун Нового года – рядом с ним уже разгуливает таинственная Девушка с косой.
c 14 декабря
Новогодняя семейная французская комедия (а что еще выпускать в декабре) с Одри Тоту и экс-супругой Луи Гарреля Голшифте Фарахани. Чтобы вылечить заболевших эльфов и успеть приготовить подарки, Санта (его играет сам режиссер картины Ален Шаба) отправляется на Землю. Правда, там никто не верит в его существование.
13-14 декабря
Первая в Петербурге и одна из старейших в России школ современного танца «Каннон Данс» (учредитель Международного фестиваля современного танца Open Look) 13 и 14 декабря отметит 20-летний юбилей. В среду танцовщики покажут спектакли по мотивам литературных произведений «Гроза»,«В ожидании Годо», «Дом в котором». В четверг пройдет гала-концерт «Четыре ударные пятилетки». К юбилею присоединятся первые ученики руководителя студии Натальи Каспаровой – хореографы Владимир Варнава, Александр Челидзе, Мария и Елизавета Жуковы.
14 декабря
ДК им. Ленсовета
Поэтесса Вера Полозкова со своей музыкальной командой представит в Петербурге новую программу из индийских и венецианских текстов, а также детских стихов из недавно вышедшей книги «Ответственный ребенок».
14 декабря
21:00
Arka Bar&Grill
Создатели благотворительного цикла Support Оскар Ренкель и Леша Миронов организуют в четверг вечеринку в ресторане Arka. На этот раз – в поддержку пятилетнего Мирона Коломенскова. У мальчика тяжелая форма аутизма, органическое поражение мозга, проблемы с сосудами, опорно-двигательным аппаратом и желудочно-кишечным трактом. Специально для мероприятия была выпущена серия лимитированных олимпиек цвета «пыльная роза». Все средства от продажи передадут маме Мирона на оплату обследований и лечения. За пультом – Setmer, Mironov, Bassking. Благотворительный взнос – 1000 рублей.
14-20 декабря
19:00
«Бертгольд-центр»
В четверг в «Бертгольд-центре» откроется выставка из пяти экспериментальных инсталляций от молодых художников, получивших классическое образование в Академии Штиглица. Работы Константина Новикова, Дарьи Гамулиной, Ксении Пасюры, Алены Смолиной и Машы Опоцкой посвящены проблемам современного мира: от защиты животных до пластической хирургии. Вход свободный.
14 декабря
20:00
«Лендок»
В четверг на сцене открытой киностудии «Лендок» актеры и резиденты Comedy Club Михаил Кукота и Игорь Чехов переосмыслят Уильяма Шекспира, представив зрителям новое прочтение пьес английского классика. «Весь Шекспир» – экспериментальная кросс-жанровая постановка, режиссером которой выступил Илья Мощицкий. Он столкнет мораль, традиции английской драматургии, хрестоматийные сюжеты, пережившие миллионы сценических трактовок и экранизаций, с современными реалиями.
15-7 декабря-февраля
«Росфото»
В «Росфото» открывается экспозиция одного из самых известных европейских фотографов-документалистов Андерса Петерсена «Кафе "Лемитц"». Ставшие классикой субъективной фотографии снимки были сделаны в баре, существовавшем в 1960-х годах в Гамбурге в окрестностях увеселительной улицы Репербан (пристанище ночных гуляк и портовых рабочих). Шведский фотограф приедет в Петербург, чтобы лично представить экспозицию и прочесть 15 декабря открытую лекцию. Вход на мастер-класс свободный по регистрации.
15 декабря
19:30
кафе «ЗиС»
Самый известный кинокритик страны, главред журнала «Искусство кино» Антон Долин прочтет открытую лекцию «Современное русское кино» в городском кафе «ЗиС». Выступление будет посвящено его книге «Оттенки русского. Очерки отечественного кино», которая недавно вышла в издательстве «РЕШ». Вход свободный по регистрации.
15 декабря
18:00
атриум Дома книги
В пятницу на вторую сессию международного просветительского проекта Lakhta View: Природа приедут британский художник-эксцентрик Эндрю Логан и японский архитектор-перформер Хидеми Нишида. Тема встречи – взаимодействие культурного и природного ландшафтов в городской среде и искусстве. Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте проекта. Там же будет доступна ее прямая трансляция на русском и английском языках.
15 декабря
20:00
Новая Голландия
В пятницу на Новой Голландии пройдет основанная Виталием Козаком вечерника Love Boat. Начнется она с 20:00 на катке острова. Ставить музыку будут вокалистка группы Wet Red Эва Вострокнутова, журналист и модник Игорь Компаниец и сам Виталий Козак. Перед сценой бармены «Кузни» будут готовить фирменные напитки, а после полуночи вечеринка переместится в сам бар. Стоимость билета 600 рублей – в него включены три сеанса катания (которые будут объединены в один), а также прокат коньков. Количество билетов ограничено, купить их можно в день вечеринки в кассах катка.
15 декабря
23:30
Stackenschneider
В клубе Stackenschneider в пятницу пройдет традиционная вечеринка культового дип-хаус диджея Лены Поповой. Помимо нее, выступят Exponent b2b G Depot, Galich, Usts. Вход совбодный.
16-17 декабря
«Квартира», наб. Мойки, 40
В субботу и воскресенье в рамках фестиваля горизонтального театра (off-программа столичного театрального смотра NET) пройдет премьера спектакля Бориса Павловича «Разговоры». Основанную на произведениях философа Леонида Липавского постановку покажут в «Квартире» – специально созданном для спектакля арт-пространстве на месте бывшей коммуналки. В ней, помимо профессиональных актеров, играют люди с аутизмом – студенты центра «Антон тут рядом».
16-17 декабря
13:00
«Порт Севкабель»
На этот раз распродажа «Интеллигентная барахолка» пройдет в «Севкабеле» на Васильевском острове. На новогодней ярмарке соберутся 200 дизайнеров из Петербурга, Москвы, Омска, Самары, Минска и Евпатории, чтобы представить кожаные сумки Elephant, деревянные предметы интерьера Ansem Store, необычные духи Demeter (c запахом ели, камина, картины Модильяни и бумаги), береты от Makish Store, винтажную одежду от «Невесты рыбака», украшения из грампластинок от Светланы Барсуковой и алюминиевые браслеты от «Просто забей».
16 декабря
19:30
«ПОРОХ»
Изначально задуманный как «клубный» перформанс, «Plug'n'Play» срывал аплодисменты на театральных фестивалях и форумах по всему миру, от Мексико-Сити до Эдинбурга. В память о первом диджее постиндустриального перформанса Plug'n'Play Андрее Сизинцеве театр АХЕ создал новую версию произведения. Премьерный показ «Plug'n'Play 2» пройдет в рамках краудфандинговой кампании #заряжаемПОРОХ – в поддержку технического оснащения площадки «ПОРОХ». Новая резиденция Инженерного театра «АХЕ» открылась на шоссе Революции, 84 в апреле этого года.
16 декабря
Opera Concert Club, наб. Обводного канала, 181
Выглядящий как образцовый советский инженер, модник Антоха МС выступит в Петербурге с новогодним концертом, на котором исполнит все полюбившие хиты и с дебютной пластинки «От всей души», и с вышедшего в этом году альбома «Советы для молодоженов».
16 декабря
20:00
«Мачты»
В субботу в музыкальном баре «Мачты» выступит электронный музыкальный проект из Карелии Antrru. Помимо двух ЕP, на счету проекта – полноформатный альбом «Мрамори», тур по странам Балтики и выступление на фестивале Gamma. Также сеты сыграют Stayhomie и загадочный электронный проект «Кто из нас я».
16-17 декабря
«Цифербург»
В субботу и воскресенье KGallery устраивает распродажу искусства из нескольких ленинградских собраний. Петербуржцы смогут приобрести картины ленинградских академиков и профессоров, врачей и физиков, а также артистов и директоров крупных магазинов. В «Цифербурге» будут представлены масло и акварели, пастели и гравюры, от 1930-х до начала 1990-х годов – сотни работ знаменитых и неизвестных художников. Цены на живопись и графику варьируются от 300 до 50 000 рублей. Вход свободный.
17 декабря
19:00
«А2»
Ретро-бэнд под предводительством Дмитрия Караневского 17 декабря презентует в Петербурге свой новый альбом, название которого пока держится в секрете. В пластинку войдут новые композиции собственного сочинения.
17 декабря
20:00
«Космонавт»
Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, выступит в Петербурге. На концерте она исполнит песни из недавно вышедшего второго студийного альбома «Остров свободы».
17 декабря
Эрмитажный театр
По ежегодной традиции отель «Кемпински Мойка 22» и агентство Principe PR Media устраивают 17 декабря благотворительный рождественский сочельник в стенах Эрмитажного театра. В этом году Ксения Раппопорт выступит вместе с Анатолием Белым в спектакле Большого театра кукол «Тайна новогодней Елки», ставшем в 2014 году номинантом на премию «Золотой софит». Режиссер Руслан Кудашов пересказывает евангельское событие — рождение младенца Иисуса — двумя важными для русской культуры стихотворениями — «Сретенье» Иосифа Бродского и «Рождественская песенка» Олега Григорьева. Все собранные от продажи билетов средства будут переданы в фонд «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки».
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