В Петербурге самовольно отреставрировали головы русалок на «Доме Николаевых». Как сообщил 12 декабря комитет по охране памятников (КГИОП), после повреждения лепнины неизвестные покрыли ее «раствором неизвестного состава». «Нарушение обратимо, потребуются расчистка и проведение реставрационных работ по согласованной КГИОП методике», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные неизвестные вандалы испортили барельефы на углу Садовой улицы и Банковского переулка. По данным КГИОП, здание находится в собственности нескольких организаций. Им уже направлены требования по устранению повреждений. Также ведомство подготовило заявление в УМВД России по Центральному району для установления личностей вандалов.

«Дом Николаевых» построен в 18 веке неизвестным архитектором. Барельфы в виде женских голов в стиле модерн появились при перестройке в 1903 году. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

Барельефы неоднократно подвергались нападениям со стороны вандалов: так, в 2014 году один из них разбили, и после обращения горожан была выполнена реставрация.

По материалам «Фонтанки»