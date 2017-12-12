Как выглядит и работает первый в России электробус с динамической зарядкой

Новые технологии увеличенного автономного хода позволяют заряжать аккумуляторы прямо во время движения с помощью троллейбусной контактной сети —таким образом, водитель электробуса не будет делать остановки для подзарядки машины.

Городские власти планируют создать целую сеть подобных маршрутов — в 2018 году в Петербурге должны появиться еще 115 электробусов с динамической зарядкой.

Евгения Симакова