Как выглядит и работает первый в России электробус с динамической зарядкой
В Петербурге 12 декабря открылся первый в России маршрут электробуса с динамической зарядкой. Новый экологичный автобус будет курсировать по Приморскому району по маршруту №23: Конечная станция «Ул. Шаврова» — Комендатский пр. — станция метро «Комендантский пр.» — Гаккелевская ул. — Богатырский пр. — Шуваловский пр. — ул. Оптиков — Туристская ул. — Богатырский пр. — Гаккелевская ул. — Комендатский пр. — конечная станция «Ул. Шаврова».
Проезд в салоне автобуса можно оплачивать при помощи Pay Pass, Apple Pay и Samsung Paу. На входе в электробус расположено устройство, считывающие количество зашедших пассажиров. Вместимость электробуса — 100 человек. Более того, теперь пассажиры могут заряжать мобильные устройства прямо в салоне по ходу движения. Помимо этого в электробусе установили мультимедийные экраны, которые показывают актуальные новости и изменения маршрута.
Новые технологии увеличенного автономного хода позволяют заряжать аккумуляторы прямо во время движения с помощью троллейбусной контактной сети —таким образом, водитель электробуса не будет делать остановки для подзарядки машины.
Городские власти планируют создать целую сеть подобных маршрутов — в 2018 году в Петербурге должны появиться еще 115 электробусов с динамической зарядкой.
Евгения Симакова
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