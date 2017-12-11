В Петербурге закрывают магазины «О’Кей» и распродают товары со скидками до 30%
Пользователи сети сообщают о закрытии нескольких магазинов сети «О’Кей» - на входе у некоторых из них уже висят объявления о распродаже товаров со скидкой до 30% в связи с закрытием.
Так, выяснилось, что магазины сети закрываются в Сестрорецке на улице Володарского, на проспекте Ленина в Красном селе, улице Щербакова, Ленинском проспекте, Ленской улице и проспекте Наставников.
В ноябре портал РБК писал о том, что X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», подала в ФАС ходатайство о приобретении сети гипермаркетов «О’Кей». Эксперты рынка выдвинули предположение, что «О’Кей» может сконцентрироваться на развитии гипермаркетов и дискаунтеров.
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