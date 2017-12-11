В Петербурге закрывают магазины «О’Кей» и распродают товары со скидками до 30%

Пользователи сети сообщают о закрытии нескольких магазинов сети «О’Кей» - на входе у некоторых из них уже висят объявления о распродаже товаров со скидкой до 30% в связи с закрытием.

Так, выяснилось, что магазины сети закрываются в Сестрорецке на улице Володарского, на проспекте Ленина в Красном селе, улице Щербакова, Ленинском проспекте, Ленской улице и проспекте Наставников.