В жилищном комитете подвели итоги конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Петербурга. Лидерами стали Калининский, Приморский, Московский, Центральный и Пушкинский районы города.

В этом году, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", особенное внимание комиссия уделяла комплексному дизайну и тому, как та или иная площадка или торговый комплекс вписывается в окружающую среду.

«В некоторых местах, где есть возможность построить новое, там необходимо обязательно широкое обсуждение с жителями и в обязательном порядке проектирование. Мы будем неоднократно встречаться с представителями районов чтобы поставить эту работу на понятные рельсы»,- рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Также среди лучших в этом году отметили здание «Бутылка» на Новой Голландии, тропу здоровья в Сестрорецке, новый музыкальный фонтан и гольф-клуб в Петергофе. Чтобы просвещать районных чиновников, комитет по градостроительству начинает серию лекций и семинаров о том, как обустраивать городскую среду.