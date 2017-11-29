Михаил Пиотровский увидел в переименованиях улиц признак «нездоровости» общества

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал городские власти не спешить с переименованием Советских улиц и улицы Восстания и посоветоваться по этому поводу с жителями города, передает Интерфакс.

«С переименованием улиц торопиться никуда не надо. Это всегда признак некой „нездоровости“ общества. Уже достаточно много важных названий улиц возвращены», — сказал Михаил Пиотровский. Он выразил мнение, что вопрос о переименовании улиц — хороший повод отработать «несуществующий у нас механизм общения с населением».

Директор Эрмитажа предложил первым делом посоветоваться по поводу переименования с людьми, живущими вблизи этих улиц. Как отмечает «Фонтанка», Пиотровский привел в пример Амстердам, где местные власти при обсуждении открытия центра музея долго согласовывали его с местными жителями, потому что некоторые из них выступали против, опасаясь наплыва туристов.

Ранее топонимическая комиссия при правительстве Петербурга утвердила рекомендацию по возвращению улице Восстания и Советским улицам дореволюционных названий — Знаменская и Рождественские. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов после этого направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой назвал переименование улиц попытками развернуть борьбу с историческим прошлым и поднять новую волну распрей внутри страны.

По материалам «ДП»