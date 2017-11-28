В Петербурге высадят 8 миллионов цветов к ЧМ-2018

Городские садовники высадят 8 миллионов цветов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Петербурге в летом 2018 года. На улицах Петербурга установят цветочные арки и каскады.

О деталях будущего растительного убранства рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного 28 ноября. В рамках подготовки к мундиалю для цветочного оформления дополнительно закупили 5 тысяч ящиков и вертикальных конструкций. Городские улицы украсят 20 тысяч арок, фигурных вазонов и каскадов. Акцент сделают на ампельных, то есть красиво ниспадающих цветущих растениях в кашпо. Их будет втрое больше обычного — около 400 тысяч.

Участки, прилегающие к спортивным объектам международных соревнований уже благоустроили. В Петровском парке, Ново-Ждановском и Старо-Ждановском скверах вокруг стадиона «Петровский» отремонтировали газоны и дорожки, привели в порядок деревья и посадили кустарники и саженцы.

Также специалисты реконструировали газоны возле СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина, в Ломоносове у стадиона «Спартак». Молодые саженцы появились на территории у стадиона «Турбостроитель».

Возле стадиона футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке укрепили откосы и отремонтировали газоны и дорожки, а также оборудовали дренажные канавы.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны.

По материалам «Фонтанки»